Стареющего Гвоздика бросили под нокаутёра. Но победа даст бой за абсолют с россиянином

Профессиональный бокс продолжает радовать топовыми анонсами, за которыми с пристальным вниманием следят фанаты. Имя следующего соперника узнал Александр Гвоздик (20-1, 16 KO). 16 июня в Лас-Вегасе (США) состоится грандиозный боксёрский вечер от промоутерской компании PBC. В соглавном событии Гвоздик будет биться с двукратным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Дэвидом Бенавидесом (27-0, 23 KO). Стоит отметить, что ради этого поединка американец даже поднимется в полутяжёлый дивизион (до 79,4 кг).

Гвоздик очень тяжело переживал поражение от Артура Бетербиева, которое случилось в 2019 году. Тогда Александр проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде. А в 2020 году боксёр и вовсе принял решение завершить карьеру. Сам он мотивировал это тем, что собирается больше времени заниматься собственным бизнесом. Но складывалось ощущение, что основным фактором всё-таки стало болезненное поражение от россиянина. Потеря титула чемпиона мира по версиям WBC слишком тяжело далась Александру в ментальном плане.

Казалось, что решение является бесповоротным и окончательным. Но получилось совсем иначе. Гвоздик вернулся в начале 2023-го, одержав три победы подряд. В феврале 2023 года он уверенно победил Жозуэ Обандо единогласным решением судей, а после одержал две досрочные победы над Ричардом Болотником и Исааком Родригесом. И во всех рейтингах Александр буквально взлетел. Но теперь промоутеры решили устроить боксёру настоящую проверку на прочность. Складывается ощущение, что поединок станет определяющим для карьеры Гвоздика. Победа станет прекрасной возможностью заполучить бой мечты. А поражение, скорее всего, поставит точку на славном профессиональном пути боксёра.

Александр Гвоздик Фото: Sarah Stier/Getty Images

Соперник Гвоздика – опаснейший нокаутёр. Бенавидес имеет профессиональный рекорд в 28 побед, остаётся непобеждённым. А главное, американец обладает мощнейшим ударом. Главным доказательством этого является то, что 24 раза Дэвид финишировал своих соперников досрочно. А чаще всего он даже не позволяет переваливать поединкам за экватор. С самых первых минут Бенавидес бросается в атаку и начинает обрушивать на оппонентов град атак. Изначально американец прикладывал максимальные усилия для того, чтобы заполучить бой с Канело. Но Сауль Альварес всячески избегал битвы, выбирая других соперников. В итоге Бенавидес прекратил предпринимать попытки получить бой с Альваресом и решил подняться в весе.

Бетербиев и Бивол ещё не подрались, но уже понимают, что следующим соперником победителя станет именно один из пары Бенавидеса и Гвоздика. И для Дэвида, и для Александра поединок станет моментом истины. Практически железно победа откроет путь к бою за звание абсолютного чемпиона. Конечно, промоутеры могут решиться на какой-то нестандартный ход. Но самый реальный вариант – именно этот. Любопытно, насколько Гвоздик сможет справиться с давлением. В свои 37 он попытается выстоять против 27-летнего нокаутёра. И Александр готов поставить на кон всё, чтобы получить возможность подраться с одним из россиян.