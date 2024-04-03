Ронда Роузи: знаю, что я — величайший боец, который когда-либо жил

Бывшая чемпионка UFC звёздная американка Ронда Роузи высказалась о своём решении завершить карьеру после двух поражений от соотечественницы Холли Холм и бразильянки Аманды Нуньес.

«Я знаю, что я – величайший боец, который когда-либо жил. Но когда дело дошло до того числа неврологических повреждений, которое я получила, стало понятно, что я больше не могу. Внезапно всё, чего я достигла, перестало иметь значение.

После второго боя, когда я увидела, что все эти люди, из-за которых я вернулась сражаться, внезапно обернулись против меня, моя признательность превратилась в обиду. Я просто ничего не хотела делать и иметь что-то общее с ними. Я больше ничего не хотела что-то для них делать, потому что отдала всё, что у меня было», — сказала Роузи в интервью YouTube-каналу Valeria Lipovetsky.