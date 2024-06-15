Кудряшов предсказал исход поединка Бенавидес — Гвоздик

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался о предстоящем поединке в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между американцем Дэвидом Бенавидесом и украинцем Александром Гвоздиком, который состоится 16 июня в Лас-Вегасе (США).

«Непонятно, в каких кондициях Гвоздик. Будем надеяться, что в хороших. Тогда Бенавидеса ждет очень непростой бой. Но так как Дэвид на ходу и выходит с желанием не только заработать, но с заявкой доминировать в этом весе, победителем вижу его за счёт темпа и количества ударов», — цитирует Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.

Дэвиду Бенавидесу 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2013 года. В сентябре 2017-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBC, однако позже был дисквалифицирован на год из-за употребления наркотиков.

В сентябре 2019 года Бенавидес стал двукратным чемпионом мира, но лишился титула в первой же защите, не сумев уложиться в лимит второго среднего веса (до 76,2 кг).