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Тренер Бетербиева дал категоричный прогноз на бой Гвоздика и Бенавидеса

Тренер Бетербиева дал категоричный прогноз на бой Гвоздика и Бенавидеса
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Марк Рэмси, тренер чемпиона WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Артура Бетербиева, высказался о предстоящем претендентском бое между американцем Дэвидом Бенавидесом и украинцем Александром Гвоздиком.

«На бумаге этот бой кажется хорошим, но я считаю, что трёхлетний простой Гвоздика после поединка с Артуром и его возраст должны сыграть против него. Я могу представить, что Александр будет драться так же, как и с Бетербиевым.

Возможно, в первых раундах Гвоздик будет доминировать за счёт техники, но неустанное давление и физическая мощь Бенавидеса должны, в конечном итоге, сломать его. Бенавидес победит техническим нокаутом в девятом раунде», — приводит слова Рэмси издание The Ring.

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