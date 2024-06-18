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Александр Шаблий и Усман Нурмагомедов 7 сентября проведут бой на турнире Bellator

Александр Шаблий и Усман Нурмагомедов 7 сентября проведут бой на турнире Bellator
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Чемпион Bellator в лёгком дивизионе, россиянин Усман Нурмагомедов проведёт защиту своего титула в бою с соотечественником Александром Шаблием. Об этом сообщает официальный аккаунт промоушена на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Бой станет главным событием вечера на турнире Bellator 7 сентября в Сан-Диего (США).

Изначально Александр Шаблий и Усман Нурмагомедов должны были подраться 17 мая в Париже (Франция), но бой был перенесён, потому что Нурмагомедов получил травму.

Усман Нурмагомедов в последнем поединке на турнире Bellator 300 победил американца Брента Примуса, однако бой не был признан состоявшимся из-за положительной допинг-пробы россиянина. Шаблий в последнем бою на турнире Bellator 301 единогласным решением судей победил Патрики Фрейре и стал обязательным претендентом на чемпионский пояс.

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