«Добрыня с Поповичем дерутся». Борщёв высказался о поединке Павлович — Волков

Российский боец UFC, выступающий в лёгкой весовой категории, Вячеслав Борщёв высказался о предстоящем поединке между Сергеем Павловичем и Александром Волковым.

«В бою Александра Волкова и Сергея Павловича никому не отдаю предпочтение, даже смотреть не буду. Это что вообще такое, смотреть, как Добрыня с Поповичем дерутся. Нет, я пас, спасибо. Разбитое сердце обеспечено. Но я немного видел в интернете, Александра что-то очень рано списали. Я бы не был так категоричен, бой прямо очень конкурентный», — сказал Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, 22 июня Павлович и Волков проведут поединок на турнире UFC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Промоушен Даны Уайта впервые в истории проведёт турнир в этой стране.