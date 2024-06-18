Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Добрыня с Поповичем дерутся». Борщёв высказался о поединке Павлович — Волков

«Добрыня с Поповичем дерутся». Борщёв высказался о поединке Павлович — Волков
Комментарии

Российский боец UFC, выступающий в лёгкой весовой категории, Вячеслав Борщёв высказался о предстоящем поединке между Сергеем Павловичем и Александром Волковым.

«В бою Александра Волкова и Сергея Павловича никому не отдаю предпочтение, даже смотреть не буду. Это что вообще такое, смотреть, как Добрыня с Поповичем дерутся. Нет, я пас, спасибо. Разбитое сердце обеспечено. Но я немного видел в интернете, Александра что-то очень рано списали. Я бы не был так категоричен, бой прямо очень конкурентный», — сказал Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, 22 июня Павлович и Волков проведут поединок на турнире UFC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Промоушен Даны Уайта впервые в истории проведёт турнир в этой стране.

Материалы по теме
Павлович переоценён? Почему бой с Волковым станет ключевым для россиянина
Павлович переоценён? Почему бой с Волковым станет ключевым для россиянина
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android