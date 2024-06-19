«Ставлю 60 тысяч». Макгрегор назвал игрока, который станет лучшим бомбардиром Евро-2024

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказал мнение, что лучшим бомбардиром чемпионата Европы по футболу 2024 года станет нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Звёздный ирландский боец смешанных единоборств сделал на это ставку, о чём рассказал на своей странице в социальных сетях.

«Ставлю 60 тысяч на Криштиану Роналду», — написал Макгрегор.

Напомним, вчера, 18 июня, сборная Португалии на чемпионате Европы сыграла свой первый матч, встретившись с национальной командой Чехии. Португальцы победили со счётом 2:1. Роналду голами не отметился. Также в группе с португальцами и чехами выступают сборные Турции и Грузии.

Не так давно Макгрегор назвал сборную, которая выиграет чемпионат Европы 2024 года.

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