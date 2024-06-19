Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Ставлю 60 тысяч». Макгрегор назвал игрока, который станет лучшим бомбардиром Евро-2024

«Ставлю 60 тысяч». Макгрегор назвал игрока, который станет лучшим бомбардиром Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказал мнение, что лучшим бомбардиром чемпионата Европы по футболу 2024 года станет нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Звёздный ирландский боец смешанных единоборств сделал на это ставку, о чём рассказал на своей странице в социальных сетях.

«Ставлю 60 тысяч на Криштиану Роналду», — написал Макгрегор.

Напомним, вчера, 18 июня, сборная Португалии на чемпионате Европы сыграла свой первый матч, встретившись с национальной командой Чехии. Португальцы победили со счётом 2:1. Роналду голами не отметился. Также в группе с португальцами и чехами выступают сборные Турции и Грузии.

Не так давно Макгрегор назвал сборную, которая выиграет чемпионат Европы 2024 года.

Материалы по теме
«Лёгкие деньги!» Конор Макгрегор назвал сборную, которая выиграет Евро-2024

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android