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«Одни из лучших дней жизни». Ислам Махачев показал фото из Саудовской Аравии

«Одни из лучших дней жизни». Ислам Махачев показал фото из Саудовской Аравии
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Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежим фото. Снимок был сделан в Мекке (Саудовская Аравия). По словам Махачева, сейчас он проводит одни из лучших дней в жизни.

«Провожу одни из лучших дней своей жизни на святых землях. Милость Аллаха безгранична», — написал Махачев.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Напомним, в последнем поединке, который проходил в ночь с 1 на 2 июня мск, Махачев встречался с американским бойцом Дастином Порье. Их бой проходил на турнире UFC 302. Противостояние продлилось до пятого раунда, где россиянин одержал победу удушающим приёмом. Всего на счету Махачева 26 побед при одном поражении.

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