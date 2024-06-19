Спарринг-партнёр Конора Макгрегора назвал приблизительный срок его возвращения в октагон

Боец лёгкого дивизиона Bellator и спарринг-партнёр бывшего двойного чемпиона UFC в 66 кг и 70 кг Конора Макгрегора Питер Куилли назвал приблизительный срок его возвращения в октагон.

«У меня есть кое-какие инсайды. Похоже, они постараются провести бой между Конором и Майклом в сентябре, что-то в этом роде. Это то, что я слышал», — приводит слова Куилли портал talkSPORT.

Напомним, недавно стало известно, что Макгрегор снялся с поединка с представителем США Майклом Чендлером. Они должны были сразиться на турнире по смешанным единоборствам UFС 303, который запланирован на 29 июня. Сообщалось, что Конор снялся из-за проблем со здоровьем.

Ранее Майкл Чендлер заявил, что намерен посетить турнир UFC 303, на котором он должен был драться с Конором Макгрегором.