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Вартанян назвал фаворита в бою Павловича и Волкова

Вартанян назвал фаворита в бою Павловича и Волкова
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Именитый российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Эдуард Вартанян высказался о предстоящем поединке тяжеловесов и соотечественников Александра Волкова и Сергея Павловича, который состоится 22 июня на турнире UFC on ABC 6 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Несмотря на дружеские отношения, бой будет серьёзный. Жалеть они друг друга не будут. Это факт. Но я не могу назвать фаворита, потому что они очень близко дерутся. Просто у них стиль разный.

Небольшое преимущество я отдаю Волкову, так как у него больше антропометрия, за счёт чего он может чаще держать дистанцию. Но у Павловича есть свои сильные стороны. В первую очередь это, конечно, нокаутирующая мощь», — приводит слова Вартаняна издание MMA.Metaratings.ru.

В своём последнем бою на UFC 295 в ноябре Павлович проиграл техническим нокаутом британцу Тому Аспиналлу. Волков на UFC 293 в сентябре досрочно остановил австралийца Тая Туивасу.

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