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Бо Никал: не думаю, что Хамзат перетренировался. Мне кажется, он много тусовался

Бо Никал: не думаю, что Хамзат перетренировался. Мне кажется, он много тусовался
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Непобеждённый боец UFC американец Бо Никал высказался в адрес популярного чеченского бойца ММА Хамзата Чимаева.

«Хамзат постепенно теряет свою ауру. Он должен просто выходить, драться и побеждать, а не сниматься с боёв, как я. Не думаю, что Хамзат перетренировался. Мне кажется, он слишком много тусовался. Не знаю, а в чём ещё могла быть причина? До меня донеслись кое-какие слухи о нём и Даррене Тилле, разные безумные вещи», — приводит слова Бо Никала портал Low Kick MMA.

Напомним, поединок между Робертом Уиттакером и Хамзатом Чимаевым должен был стать главным на турнире UFC в Саудовской Аравии. Однако чеченский боец был вынужден сняться. По официальной версии у Чимаева возникли неназванные проблемы со здоровьем.

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