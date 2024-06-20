ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я официально на пенсии». Райан Гарсия объявил о завершении боксёрской карьеры

«Я официально на пенсии». Райан Гарсия объявил о завершении боксёрской карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия объявил о завершении профессиональной боксёрской карьеры.

«Я официально на пенсии. Вокруг так много коррупции, что мне пришлось с этим покончить. Я могу заняться актёрским мастерством или пением. Я продолжу тренироваться, но мне больно. С этим покончено. Самое печальное, что я великий боксёр. Молюсь за всех и надеюсь, что у каждого будет прекрасная жизнь», — написал в своих социальных сетях Райан.

Напомним, 21 апреля Райан Гарсия победил соотечественника Девина Хейни единогласным решением судей. Однако позже стало известно, что в допинг-тесте Гарсии были обнаружены запрещённые вещества.

Ранее 8 июня Гарсия, находясь в нетрезвом состоянии, устроил дебош в отеле в Беверли-Хиллз. Сообщается, что он нанёс заведению ущерб в $ 15 тыс.

Материалы по теме
Звёздный боксёр Райан Гарсия арестован в Калифорнии за пьяный дебош в отеле
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android