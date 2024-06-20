Шара Буллет — о бое Адесанья — Дю Плесси: если понадобится замена, то пират и здесь готов

Российский боец в среднем весе (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, заявил, что готов заменить Исраэля Адесанью или Дрикуса Дю Плесси в их предстоящем поединке, в случае если такая ситуация потребуется.

«Как сложится бой дю Плесси – Адесанья? Думаю, что Исраэль будет выигрывать по очкам и Дрикус решит с ним бороться. Посмотрим, насколько Адесанья мотивирован после перерыва. Я буду тренироваться и если кому-то из них понадобится замена, то пират и здесь готов», — сказал Магомедов в интервью «Матч ТВ».

Поединок между Адесаньей и Дю Плесси возглавит турнир UFC 305, который состоится 18 августа в Перте, Австралия.

Напомним, 22 июня Магомедов сразится с бразильцем Антонио Троколи на турнире UFC on ABC 6 в Эр-Рияде.

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