Стал известен кард предстоящего турнира UFC Fight Night в Саудовской Аравии

В ночь с 22 на 23 июня в Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night, в главном бою которого сразятся бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер и российский средневес Икрам Алискеров.
Спортивное мероприятие начнётся в 1:00 23 июня по московскому времени. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира.
Пресс-служба UFC опубликовала кард предстоящего соревнования.
Основной кард:
Сергей Павлович — Александр Волков;
Кевин Гастелум — Даниэль Родригес;
Шарабутдин Магомедов — Антонио Троколи;
Джонни Уокер — Волкан Оздемир.
Прелимы:
Насрат Хакпараст — Джаред Гордон;
Мухаммад Наимов — Фелипе Лима;
Ринат Фахретдинов — Николас Далби;
Кюн Хо Кан — Муин Гафуров;
Магомед Гаджиясулов — Брендсон Рибейро;
Сяо Лун — Чан Хо Ли.
Самый короткий бой в ММА: