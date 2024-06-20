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Стал известен кард предстоящего турнира UFC Fight Night в Саудовской Аравии

Стал известен кард предстоящего турнира UFC Fight Night в Саудовской Аравии
Аудио-версия:
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В ночь с 22 на 23 июня в Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night, в главном бою которого сразятся бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер и российский средневес Икрам Алискеров.

Спортивное мероприятие начнётся в 1:00 23 июня по московскому времени. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира.

Пресс-служба UFC опубликовала кард предстоящего соревнования.

Основной кард:

Сергей Павлович — Александр Волков;
Кевин Гастелум — Даниэль Родригес;
Шарабутдин Магомедов — Антонио Троколи;
Джонни Уокер — Волкан Оздемир.

Прелимы:

Насрат Хакпараст — Джаред Гордон;
Мухаммад Наимов — Фелипе Лима;
Ринат Фахретдинов — Николас Далби;
Кюн Хо Кан — Муин Гафуров;
Магомед Гаджиясулов — Брендсон Рибейро;
Сяо Лун — Чан Хо Ли.

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