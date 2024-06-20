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Стал известен кард предстоящего турнира UFC Fight Night в Саудовской Аравии

В ночь с 22 на 23 июня в Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night, в главном бою которого сразятся бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер и российский средневес Икрам Алискеров.

Спортивное мероприятие начнётся в 1:00 23 июня по московскому времени. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира.

Пресс-служба UFC опубликовала кард предстоящего соревнования.

Основной кард:

Сергей Павлович — Александр Волков;

Кевин Гастелум — Даниэль Родригес;

Шарабутдин Магомедов — Антонио Троколи;

Джонни Уокер — Волкан Оздемир.

Прелимы:

Насрат Хакпараст — Джаред Гордон;

Мухаммад Наимов — Фелипе Лима;

Ринат Фахретдинов — Николас Далби;

Кюн Хо Кан — Муин Гафуров;

Магомед Гаджиясулов — Брендсон Рибейро;

Сяо Лун — Чан Хо Ли.

Самый короткий бой в ММА: