«Засадили меня». Павлович ответил лишь на один необычный вопрос UFC перед боем с Волковым

Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович смог ответить только на один необычный вопрос от промоушена в преддверии боя с соотечественником Александром Волковым на турнире UFC on ABC 6 в Саудовской Аравии 22 июня.

Павловичу, как и его сопернику, задали несколько необычных и курьёзных вопросов. Среди них были вопросы «чем отличаются зумеры от бумеров», «что такое натальная карта», «что такое ASMR» и некоторые другие. Из всех вопросов Сергей смог правильно назвать лишь имя обезьяны Аладдина.

«Короче, меня засадили, пацаны. Только одного Абу я знаю, и всё (улыбается)», — сказал Павлович на YouTube-канале UFC Eurasia.

В последнем поединке, который состоялся 12 ноября 2023 года в Нью-Йорке на турнире UFC 295, Сергей Павлович разделил октагон с представителем Англии Томом Аспиналлом. Бой завершился победой Тома нокаутом в первом раунде.

Александр Волков, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся в сентябре 2023 года в Сиднее на турнире UFC 293, победил Тая Туивасу удушающим приёмом во втором раунде.

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