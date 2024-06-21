Фахретдинов сообщил, что уже находится в весе перед турниром UFC в Саудовской Аравии

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов опубликовал пост в своём телеграм-канале, в котором сообщил, что сделал необходимый вес в преддверии турнира UFC Fight Night в Саудовской Аравии, который пройдёт в ночь с 22 на 23 июня.

Боец выложил фотографию, на которой сидит довольный на коленях, держа руки в кулаках со сжатыми кулаками.

«В весе», — написал Фахретдинов.

Фото: Соцсети Рината Фахретдинова

На турнире в Рияде Фахретдинов сразится в прелимном бою с датским бойцом Николасом Далби.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 231, Фахретдинов не сумел одолеть бразильца Элизеу Залески дос Сантоса, противостояние завершилось вничью по итогам трёх раундов. Ринат Фахретдинов имеет в своём рекорде 21 победу, 17 из которых были одержаны досрочно, одно поражение и одну ничью. В UFC он выступает с 2022 года и проводит бои в полусредней весовой категории (до 77 кг).

Материалы по теме Стал известен кард предстоящего турнира UFC Fight Night в Саудовской Аравии

Сколько зарабатывают звёзды ММА: