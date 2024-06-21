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Дана Уайт рассказал о тяжёлом последствии из-за видео, где он дал пощёчину жене

Дана Уайт рассказал о тяжёлом последствии из-за видео, где он дал пощёчину жене
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Президент UFC Дана Уайт вспомнил резонансный инцидент, который случился во время празднования Нового года в одном из ночных клубов Мексики. Уайт тогда поссорился с женой и дал ей пощёчину.

«Дело было не в том, чтобы пережить эту ситуацию публично. Главное – пройти через это с моими детьми. У нас с женой всё в порядке. Но дети никогда раньше такого не видели. Это было показано везде. Мы поставили их в очень неловкое положение. Ни один ребёнок не должен видеть такое со своими родителями. Все остальные могут идти ко всем чертям. Это их не касается. Это касалось только моей семьи. Вот что было важно», — сказал Уайт на канале Club Shay Shay в YouTube.

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