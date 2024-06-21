Стало известно, какое наказание получил Райан Гарсия за проваленный допинг-тест

Звёздный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия не сможет участвовать в боях минимум один год за проваленный допинг-тест после победы над соотечественником Девином Хейни 21 апреля.

«Команда юристов Райана Гарсии заключила мировое соглашение с Комиссией по делам спорта штата Нью-Йорк. Он согласился на следующее: дисквалификация минимум на один год; конфискация его официального контрактного гонорара в размере $ 1,1 млн (Хейни имеет право на процент), штраф $ 10 тыс. (максимальный штраф штата); результат боя официально аннулирован», — сообщил известный журналист Дэн Рафаэль в социальных сетях.

В начале мая стало известно, что допинг-тест Райана показал положительный результат на остарин и, возможно, на метаболит нандролона. Сам Гарсия отрицает факт мошенничества. Позже вторая допинг-проба, взятая у боксёра, также показала положительный результат на остарин.

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