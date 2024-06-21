«Они получают по морде?» Хейни возмутился отходу гонорара Гарсии за бой с ним промоутерам

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Девин Хейни (31-1, 15 KO) выразил возмущение тем, что гонорар его дисквалифицированного по допинговому делу соотечественника Райана Гарсии за бой с ним отойдёт промоутерской компании Golden Boy. Гарсия одержал победу над Хейни 21 апреля.

«Я не могу понять, каким образом Golden Boy может забрать какие-то деньги, словно они получали по морде. Они даже не высказались об этой допинговой ситуации. Оскар де ла Хойя даже не выплатил мне всю полагающуюся сумму, и при этом он получит ещё $ 1,1 млн. Эти деньги должны быть разделены между мной, ВАДА и комиссией», — приводит слова Хейни журналист Майкл Бенсон в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Гарсия будет дисквалифицирован минимум на год. При этом Хейни имеет право на определённый процент от гонорара Райана, который отойдёт Golden Boy.

В начале мая допинг-тест Гарсии показал положительный результат на остарин и, возможно, на метаболит нандролона. Сам Райан отрицает факт мошенничества. Позже вторая допинг-проба, взятая у боксёра, также показала положительный результат на остарин.

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