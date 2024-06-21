Шон О'Мэлли включил себя в перечень лучших ударников сегодняшней UFC

Американский боец UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли назвал свой перечень лучших ударников в сегодняшней версии промоушена.

«Я, Макс Холлоуэй очень хорош. Илия Топурия очень классно бьёт. Я, Макс, Илия, Адесанья», — приводит слова О'Мэлли MMAJunkie.

Напомним, Шон О'Мэлли в последний раз выходил в октагон на турнире UFC 299, который состоялся 10 марта в Майами, США. Тогда его оппонентом был эквадорский боец Марлон Вера, который уже побеждал Сахарка на турнире UFC 252. Шон О'Мэлли выиграл у Марлона Веры единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что следующий соперник О'Мэлли станет известен в конце июня. Наиболее вероятно, что им будет топовый грузинский боец Мераб Двалишвили. Их поединок планируется првести либо в сентябре, либо в декабре в Лас-Вегасе, на стадионе «Сфера».

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