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Гаджи Рабаданов победил Элвина Эспинозу единогласным решением судей на турнире PFL 5

Гаджи Рабаданов победил Элвина Эспинозу единогласным решением судей на турнире PFL 5
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Российский боец Гаджи Рабаданов победил американца Элвина Эспинозу на турнире PFL 5 в Солт-Лейк-Сити (США) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27), заработав три балла из шести. Таким образом, он забронировал за собой участие в плей-офф гран-при в лёгком весе.

PFL 2024. PFL 5, Солт-Лейк-Сити, США
Гаджи Рабаданов (W) — Элвин Эспиноза
22 июня 2024, суббота. 01:40 МСК
Гаджи Рабаданов
Окончено
UD
Элвин Эспиноза

Россиянин продлил свою победную серию до восьми поединков. Всего же за свою профессиональную карьеру Рабаданов провёл 27 боёв, из которых 22 завершились в его пользу. Среди ярких индивидуальные достижений можно отметить чемпионский пояс Eagle Fighting Championship (EFC) в лёгком весе.

Для Эспинозы поражение от Рабаданова стало первым в карьере. До этого американец шёл с результатом 10 побед подряд.

PFL — американская бойцовская организация, занимающаяся проведением турниров по смешанным единоборствам, основанная в 2012 году.

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