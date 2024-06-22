Гаджи Рабаданов победил Элвина Эспинозу единогласным решением судей на турнире PFL 5

Российский боец Гаджи Рабаданов победил американца Элвина Эспинозу на турнире PFL 5 в Солт-Лейк-Сити (США) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27), заработав три балла из шести. Таким образом, он забронировал за собой участие в плей-офф гран-при в лёгком весе.

Россиянин продлил свою победную серию до восьми поединков. Всего же за свою профессиональную карьеру Рабаданов провёл 27 боёв, из которых 22 завершились в его пользу. Среди ярких индивидуальные достижений можно отметить чемпионский пояс Eagle Fighting Championship (EFC) в лёгком весе.

Для Эспинозы поражение от Рабаданова стало первым в карьере. До этого американец шёл с результатом 10 побед подряд.

PFL — американская бойцовская организация, занимающаяся проведением турниров по смешанным единоборствам, основанная в 2012 году.