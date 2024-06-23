«Если он на меня нападёт, то вызову полицию». Волков — о встрече с Павловичем вне октагона

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Александр Волков высказался о возможной встрече с Сергеем Павловичем вне октагона после победы над соотечественником, поединок с которым состоялся сегодня, 23 июня, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Волков победил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов (30-27, 30-27, 29-28).

«Что будет, если мы пересечёмся? Если он на меня нападёт, то я вызову полицию», – сказал Волков на пресс-конференции после боя.

Александру Волкову 35 лет. Россиянин выступает в UFC с 2016 года и имеет на своём счету 12 побед и четыре поражения. В своём последнем бою на UFC 293 Волков нокаутировал австралийца Тая Туивасу.

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Павлович прибыл в Эр-Рияд на бой с Волковым: