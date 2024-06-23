Уиттакер посмеялся над журналистом, напомнившим ему об отмене боя с Чимаевым

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер, одержавший победу над россиянином Икрамом Алискеровым на турнире в Саудовской Аравии, иронично ответил на слова журналиста, заявившего, что его нынешний успех во многом объясняется отменой его боя с непобеждённым чеченским бойцом смешанных единоборств (ММА) Хамзатом Чимаевым.

«Аха-ха! Мужик, если бы да кабы! Если бы у меня были колёса, я бы был велосипедом! Что имеем сейчас, то имеем. Что было бы, если бы я съел на завтрак яичницу вместо вафель? Я понимаю, что Чимаев — тяжёлый соперник, но я не бегал от этого боя. Я даже не знаю, что тебе ответить. Но спасибо большое за вопрос», — сказал Уиттакер на пресс-конференции.

Напомним, Чимаев должен был драться с Уиттакером на завершившемся этой ночью турнире вместо Алискерова, однако снялся с боя из-за болезни.

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