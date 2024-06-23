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О'Мэлли опубликовал неприличный опрос в соцсетях о Двалишвили. Мераб отреагировал

О'Мэлли опубликовал неприличный опрос в соцсетях о Двалишвили. Мераб отреагировал
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Американский боец UFC в легчайшем весе 29-летний Шон О'Мэлли решил оригинальным способом развлечь своих подписчиков в социальных сетях.

Американец опубликовал опрос сомнительного содержания о грузинском бойце легчайшего веса (до 61 кг) Мерабе Двалишвили. В опросе пользователям предлагалось ответить на вопрос: «Мераб — девственник?»

Примечательно, что в комментариях появился сам Двалишвили, который коротко ответил дерзкому коллеге: «Спроси свою маму, малыш».

Отметим, что 33-летний Двалишвили называется одним из наиболее вероятных соперников О'Мэлли по его следующему бою. Их поединок планируется провести либо в сентябре, либо в декабре в Лас-Вегасе, на стадионе «Сфера».

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