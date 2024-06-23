Павлович — сбитый лётчик? А Волков рвётся к бою мечты с Джонсом

22 июня в Саудовской Аравии завершился исторический турнир UFC. Российским болельщикам особенно интересен был поединок между двумя топовыми тяжеловесами Александром Волковым и Сергеем Павловичем. Оба бойца входят в топ-5 дивизиона, несколько лет назад вместе спарринговали, а теперь должны были определить того, кто получит титульный или претендентский поединок.

Многие называли фаворитом Павловича за счёт его умения размашисто атаковать и наличия серьёзной нокаутирующей мощи. Однако Волков показал, что опыт здесь может решить всё. К тому же у Драго куда более обширный арсенал, и он может устроить немало проблем любому сопернику.

Все три раунда Волков просто не позволял к себе подступиться. Сменил стойку на левостороннюю, создал этим дополнительные неудобства Павловичу и очень эффективно работал киками по корпусу и по ногам. Причём когда Сергей отвлекался на лоу-кики, то зачастую следом пропускал жёсткие джебы. У Волкова не было задачи уронить соотечественника, но он очень грамотно разбивал его на протяжении всего поединка.

Мастер-класс от Волкова. Помимо киков и джебов, у него было ещё и преимущество в скорости. Пока Павлович закладывался на один тяжёлый удар, Александр быстро рвал дистанцию, пробивал и тут же исчезал с линии атак. Все движения Волкова были грамотными и отточенными. Он не застаивался, не позволял зажать себя к клетке, менял стойки и наказывал за каждую непродуманную атаку. Практически идеальное выступление от Драго. Его удары не назвать тычками — он успел прилично подбить Сергею нос и оба глаза.

Бой Александра Волкова и Сергея Павловича Фото: Chris Unger/Getty Images

Павлович, к сожалению, подтвердил опасения. Был вопрос, сможет ли он предложить сопернику что-то большее, чем жёсткие размены, где упадёт тот, кто первым пропустил? Как минимум в этом бою Сергей не нашёл других ключей. Он пытался провоцировать размены, иногда мощно заряжался, но Волков практически всё принимал на блок, вынуждал промахиваться и регулярно отвечал. У Павловича, несмотря на всю его мощь, не нашлось другого геймплана, и он выглядел беспомощно на фоне такого Волкова. Разумеется, чтобы действительно на что-то претендовать, Сергей должен разнообразить подход. За пределами топ-5 размахайка может быть эффективным оружием, но на верхушке теперь три бойца, которые способны разобрать Павловича: Волков, Аспиналл, Ган. Чтобы с ними конкурировать, нужно придумывать что-то ещё, иначе есть риск так и остаться околотопом с мощным ударом.

Стычка с Волковым в конце — ещё один штрих, который подчёркивает всю беспомощность Павловича в этом бою. Скорее всего, такая реакция была именно от осознания того, что его разобрали по запчастям и не позволили вообще ничего.

Ну а для Волкова сейчас открываются новые перспективы. Он уже заявил о своих амбициях на титульник и конкретно бой с Джоном Джонсом: «Я постоянно в США, я хочу подраться за пояс, однажды я упустил возможность подраться с тобой за титул, теперь я готов, я буду хорошим соперником для Джона Джонса, большой парень, большой рич. Я хочу встретиться с ним. Я готов к этому вызову, это большой бой для моей карьеры, я дерусь всю мою жизнь».

Осложняет ситуацию запутанная ситуация в дивизионе, где есть два чемпиона — постоянный и временный, которых друг с другом сводить пока не собираются. Очевидно, Волкова интересует полноценный титул. И, возможно, к концу года в этом вопросе наступит определённость.

Дана Уайт тоже отметил, что перспективы у россиянина вполне неплохие: «Это был хороший вечер для него. Волков поставил себя в хорошую позицию. Он выглядел отлично, у него был хороший план на бой, и он победил. Я не буду говорить о титульных боях сейчас, сразу после завершения турнира, но он определённо поставил себя на хорошую позицию».

В крайнем случае Волкову дадут претендентский бой с Сирилем Ганом. Не лучшая, но и не худшая опция, но неплохо было бы подождать, чем закончатся разборки чемпионов.