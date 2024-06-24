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«Убивали в пяти минутах от моего дома». Хабиб высказался о трагедии в Дагестане

«Убивали в пяти минутах от моего дома». Хабиб высказался о трагедии в Дагестане
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Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о трагедии в Дагестане.

«В пяти минутах от моего дома людей убивали… И как это может быть нормальным? У меня дети там живут, у меня мама там живёт, у меня семья там живёт, брат, родственники, и в пяти минутах от меня… До утра я с людьми на связи, там убивают людей, звонят, там где-то террористические спецоперации проходят. Как я на это должен реагировать? Это разве может быть людским?» — сказал Нурмагомедов в беседе с информационным ресурсом Ruptly.

Напомним, вчера вечером, 23 июня, вооружённые люди напали на церковь и синагогу в Дербенте, а также на пост ДПС в Махачкале. Есть погибшие и пострадавшие.

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