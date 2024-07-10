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PFL официально объявила о запуске проекта PFL Africa во главе с Фрэнсисом Нганну

PFL официально объявила о запуске проекта PFL Africa во главе с Фрэнсисом Нганну
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Лига PFL официально объявила о запуске проекта PFL Africa. Об этом организация сообщила в своих социальных сетях.

Согласно информации из пресс-релиза, первый сезон PFL Africa стартует в 2025 году. Председателем данной лиги станет бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну. В поединках примут участие исключительно африканские бойцы, а все турниры будут проходить на территории Африки. PFL Africa станет третьим проектом региональной лиги в PFL. На данный момент уже существует PFL Europe, а также PFL MENA, в рамках которой турниры проходят на территории Саудовской Аравии.

Ранее на турнире PFL 6, который состоялся 29 июня в США, Магомед Умалатов с помощью болевого приёма победил Бреннана Уорда.

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