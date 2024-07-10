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«Очень горжусь тем, что возвращаюсь на родину». Нганну прокомментировал запуск PFL Africa

«Очень горжусь тем, что возвращаюсь на родину». Нганну прокомментировал запуск PFL Africa
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Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну прокомментировал запуск региональной лиги PFL Africa, председателем которой он является.

«Я взволнован. Для меня большая честь быть председателем PFL Africa, лиги, которая сформирует саму основу африканского ММА. Как мы уже видели, в Африке есть огромное количество талантов, которые только и ждут шанса продемонстрировать свои навыки на мировом уровне. Очень горжусь тем, что возвращаюсь на родину и предоставляю отличный контент региону с такой страстной и разнообразной аудиторией фанатов», — приводит слова Нганну портал MMAJunkie.

Напомним, в последнем поединке, который прошёл по правилам бокса в марте на территории Эр-Рияда, Фрэнсис Нганну уступил нокаутом известному британскому боксёру Энтони Джошуа.

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