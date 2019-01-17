«Мне кажется, нам просто стало легче доносить информацию друг до друга»

Gambit Esports не хватило одного матча до попадания на мэйджор в Китае. В финале майнора команда проиграла EHOME со счётом 1:3. Мы узнали у Андрея Afoninje Афонина, как он оценивает результаты их выступления, и поговорили об изменениях в команде с приходом новичков.



— Сейчас, когда после окончания майнора прошло несколько дней, как вы можете оценить выступление на турнире? EHOME действительно были сильнее или просто вы отыграли не на свои сто процентов?

— После финала виннеров мы поняли, что EHOME — единственная команда, которая на этом турнире может навязать нам борьбу. И даже глядя на их игры, это было понятно, потому что они не проиграли ни одной карты. Но я и не могу сказать, что в гранд-финале против них мы сыграли на сто процентов. В целом выступление на турнире могу назвать удовлетворительным.

— На трансляции показывали, как вы эмоционально отреагировали на концовку третьей карты гранд-финала. Что вы говорили тиммейтам? Как в такие моменты успокоиться?

— Если речь идёт о карте, где мы играли с Meepo, то я там что-то говорил Васе или кричал на него. Точно не помню, если честно. Скорее всего, просто что-то сказал на повышенных тонах или спросил: «Зачем ты это сделал?». Ничего такого, я ни на кого не орал! (Смеётся.) Соответственно, и в спокойное расположение духа возвращаться не приходилось.

Я бы не сказал, что мы тильтанули или что-то вроде того. Просто неприятное поражение. Такое чувство, как будто сами решили проиграть и отдать соперникам игру. Но это никаких конфликтов в команде не вызвало.

— Четвёртая карта — ошибка исключительно расстановки линий, как рассказал Immersion, или что-то ещё пошло не так?

— Да, пикнуть можно было лучше. Но у нас плюс-минус получился нормальный драфт. Просто нужно было отправить Tidehunter на боковую линию, а в мид против Leshrac пошел бы Phoenix. Тогда бы Beastmaster фармил лес или стоял в трипле и только потом пошел фармить лес. Наверное, нужно было сделать так.



— Многие расценивают майнор как финальный тест для этого обновлённого состава Gambit. Как вы считаете, вы его прошли?

— Думаю, этот тест мы прошли удовлетворительно. Но можно было лучше.

— Что привело к решению попробовать поиграть именно с Fng и Immersion? Как проходил этот процесс?

— Я ещё давно хотел поиграть с Fng, потому что он сильный капитан, которого у меня никогда не было. В то же время он хорошо исполняет на своей роли. Если говорить об Immersion, то мы просто перебирали, кто из четвёрок сейчас доступен. И из всех свободных агентов, которых мы бы расценивали как сильных игроков, был только он. Так что мы взяли его и хорошо сыгрались.

Как мне кажется, нам просто стало легче доносить информацию друг до друга и стало проще друг друга понимать.

— Судя по вашим прошлым интервью, в предыдущем составе Gambit была некая демократия в драфтах и координации. Изменилось ли это с приходом Fng?

— На самом деле, всё не сильно поменялось. В плане драфтов в этом мы участвуем практически все. Что касается координации, то ранняя игра у нас стала сильнее, потому что Fng даёт больше информации на этой стадии, координирует, спрашивает что-то.

Сейчас взаимодействие в команде мне намного ближе. Я бы не сказал, что это какой-то другой подход или что у нас появился один конкретный лидер. Мне вообще кажется, что такое не нужно.



— Способна ли существовать команда с капитаном-тираном, который требует почти безоговорочного подчинения, но при этом всегда берет ответственность на себя?

— Всё может существовать, если есть баланс. Но такой подход, как мне кажется, — это глупо. Капитан может всё отлично разъяснить, что когда и как нужно сделать, а у игрока в какой-то момент не нажалась какая-то важная кнопка — и они проиграли игру. разве в такой ситуации капитан возьмет ответственность на себя и скажет, что он виноват? Что это он его не «прокапитанил», что тот не нажал BKB? Это глупо.



— Из вас бы получился хороший капитан на постоянной основе?

— Я никогда не был каким-то капитаном. Думаю, если бы я играл на пятой позиции, я бы мог ответить на этот вопрос. Но, как я считаю, если бы я был пятёркой, я бы мог стать капитаном.

— Последние несколько месяцев называют вашей «второй игровой молодостью». Расскажите, что изменилось в этом сезоне?

— Даже не знаю. Я так же играю в доту, как и раньше. Практически всё делаю то же самое. Возможно, я просто нашел игроков, с которыми можно добиваться каких-то успехов. Может, это я раньше был глупым, что не выигрывал с теми людьми. Но как по мне, всё осталось то же самое.

Недавно насчёт этого мне очень правильные слова сказал, кажется, Артём: «Ты никогда не можешь быть постоянно на вершине. Нужно уметь ещё и побывать на дне». Это время учит тебя никогда не сдаваться и всегда идти к своей цели.

— Для вас окружающие люди важнее потенциальных результатов? Например, в скилловом составе с потенциалом будет кто-то, кто вам неприятен, согласитесь ли вы поступиться своим отношением?

— Я думаю, больше да, чем нет. Конечно, всё зависит от человека. Мне нужно было бы с ним поговорить. И уже понять позицию: как он ко мне относится, как я к нему отношусь. Просто пообщаться с этим человеком. Если он окажется нормальным, а не таким, как ты его воспринимал, то почему нет? С человеком всегда можно договориться.



— С течением времени изменялось ли ваше отношение к киберспортивной карьере? Цели, которые вы ставите перед собой?

— Это как и в жизни. Ты растёшь, взрослеешь, у тебя что-то меняется в голове, а что-то остается тем же. Понятное дело, что что-то изменится. Но дело не в мотивации, а в том, что ты по-другому смотришь на некоторые вещи.

— Всё чаще игроки говорят, что карьера карьерой, а образование получить нужно. Как у вас обстоят дела с этим вопросом?

— На самом деле, когда я был на втором курсе колледжа, у меня была такая же установка — закончить колледж побыстрее или даже бросить. Тогда я уже начал играть в доту и зарабатывать этим какие-то деньги. Тогда это образование мне было не нужно вообще. Но где-то в начале четвертого курса я понял, что лучше закончить. Пусть будет. Лишним это точно не будет.

— Чувствуете ли вы себя некоим наставником для Daxak? Какой главный совет вы бы ему дали?

— Нет, такого чувства нет. Скорее мне у него надо чему-то поучиться в плане доты и правильного отношения. Какой бы я дал ему совет? Хм, нужно подумать… Может, относиться к некоторым вещам проще?



— Daxak, Immersion, другие молодые таланты, старички, которые снова показывают отличную игру. Пока что у мирового сообщества создается впечатление, что СНГ действительно «встает с колен». Вы согласены с этим?

— Я не особо согласен. СНГ-игроки всегда были сильными. Проблема в том, что в СНГ сложнее создать команду, которая хорошо будет взаимодействовать друг с другом и которая будет функционировать как единый организм. Игроков-то талантливых у нас побольше, чем в любом другом регионе, по-моему. Другое дело, что у них в голове. Всё меняется, когда исправляется это.