Чудо не одного турнира. История успеха Донована Tekkz Ханта

Когда Донован Tekkz Хант прилетел в Атланту из Великобритании, его продержали в аэропорту на паспортном контроле почти четыре часа. Сотрудники пограничной службы не могли понять, зачем 17-летнему подростку понадобилось приезжать в США. Донован пытался им объяснить, что здесь, на турнире по FIFA 19, игре-симуляторе футбола, он будет защищать звание чемпиона. Призовые, кубки, турниры — все это не укладывалось у служащих аэропорта в голове. Через несколько дней юный игрок поднял над головой трофей FUT Champions Cup ELEAGUE — уже пятый в своей карьере. И это было только начало.



Донован смеется, что играть в компьютерный футбол начал раньше, чем некоторые впервые бьют по настоящем мячу. Он познакомился с игрой лет в пять, но свой настоящий талант раскрыл только пару лет назад. До этого он катал против друзей и знакомых, временами сидел за приставкой с отцом, но никогда не задумывался об онлайн-соревнованиях. Все изменила Weekend League, еженедельная лига, дающая всем желающим шанс посоревноваться и побороться за квоты на официальных турнирах от разработчика.

«Когда появилась Weekend League на 40 игр, мне в соперники начали попадаться профессиональные игроки, о которых я что-то слышал раньше. Иногда я даже обыгрывал их. Я думал, что мне, может быть, повезло, или просто они играли несерьёзно», — рассказывал Донован.



Чтобы удостовериться, что все это просто совпадения, мальчишка решил принять участие в первом попавшемся онлайн-турнире. И одержал в нем победу. Затем еще один — и еще одно чемпионство. Денег такие турниры не приносили, а вот уверенности в себе — еще как. Окрыленный идеей стать профессиональным киберспортсменом, юноша уговорил своих родителей перебраться из маленького городка в графстве Девон в Мидлендс, где интернет был стабильнее. Но не все члены семьи разделяли его увлечение.

«Мои родители воспринимали FIFA совсем по-разному. Папа особо ничего об этом не знал, честно говоря. Конечно, он был в курсе, что у меня неплохо получается, но он не был слишком вовлечен в процесс. А вот моя мама — наоборот. Она поддерживала меня на каждом шагу и постоянно пыталась узнать об игре больше. Она мне очень помогла», — объяснял Донован.



Пока отец был не в восторге от увлечения сына, мама буквально спасала Ханта, отвлекая родных на время выходных, когда нужно было играть матчи Weekend League и пробовать себя в небольших турнирах. Когда в феврале 2018 года Донован пробился на свой первый крупный LAN-финал FUT Champions Barcelona, его отец ответил коротким:

«О… Ну, круто!»

Зрители турнира в Барселоне не знали практически ничего о юном таланте из Великобритании. Ему дали один из самых низких посевов, а в своем первом матче он встретился с Куртом Kurt Фенеком, фаворитом всего чемпионата. Донован решил, что это будет отличная проверка: способен ли он показывать такой же уровень игры в оффлайне? Тот матч парень проиграл, пропустив гол на последней минуте. Но зато понял, что способен соревноваться с лучшими. Позже по сетке они с Kurt снова встретятся. И на этот раз Хант одержит разгромную победу со счетом 5-1.



Пока другие киберспортсмены в Барселоне разминались между матчами, общались и наводили связи, Донован проводил время с мамой, рассказывал ей про игры и обсуждал тактики. А еще пообещал ей, что обязательно оплатит ее поездку в Сан-Франциско, о которой она так мечтает. Как только выиграет турнир. Мама улыбнулась и отправила его на сцену.



В день плей-офф на FUT Champions Barcelona Донован практически не нервничал. Если в первый день турнира он приехал просто проверить свои силы, то теперь он был уверен, что способен одержать победу. Как назло, у него сел телефон, так что связаться с мамой в зале было невозможно, да и отвлечься не на что. Матч за матчем Tekkz проходил по сетке, играя практически без перерывов. Только перед самым финалом, где ему предстояло встретиться с лучшим игроком на Playstation 4, Донован нашел возможность поставить телефон на зарядку.

«Я включил телефон — и он буквально взорвался от оповещений! У меня в твиттере было больше 30 тыс. подписчиков! Когда я утром последний раз проверял социальные сети, их было не больше 600!»

Через несколько часов он стоял на сцене, неумело поднимая над головой кубок и тряся его как бутылку шампанского перед запуском пробки в потолок. На огромном экране за спиной — его фото и надпись «Чемпион». Вокруг фотографы, фанаты и камеры. На фоне комментаторы рассказывали, что сюда, в Барселону, Донован приехал практически ноунеймом. Обычный школьник из Великобритании, которому в понедельник нужно будет идти в школу. А теперь фотография 16-летнего парня в красном шарфе с трофеем наперевес облетела все социальные сети. Сам Донован не смог уснуть ни в день победы, ни в самолете по дороге домой.



Чтобы занять себя, он решил разгрести социальные сети и добавить в них электронную почту для бизнес-предложений. На утро он обнаружил в ящике десятки и сотни предложений о сотрудничестве, спонсорстве, контрактах, предложения посетить офисы организаций и поучаствовать в турнирах. Донован отклонил их все. Его интересовало не это.

«Мне не было интересно ни одно из этих писем. Твит от F2 — вот что привлекло мое внимание. Я смотрел их видео на Youtube уже несколько лет. Понятное дело, что будучи ребенком, я интересовался футболом, а за этими ребятами было очень интересно следить».



F2 Freestylers, Билли Уингроу и Джереми Линч, известные футбольные фристайлеры, вели канал на YouTube, собирающий миллионы просмотров. Теперь они были намерены начать свой путь в киберспорте. Конечно же, с игрока в FIFA. И безусловно они были бы не против начать свою команду с юного чемпиона, который прославился не только своим скиллом, но и бесконечными финтами в игре.



8 апреля среди сообщений от своих спонсоров он нашел письмо с вложенным видео. Его, давнего фаната «Ливерпуля», в организации приветствовал сам Стивен Джеррард!

«Я с нетерпением жду возможности увидеть тебя, Джереми и Билли на максимальном количестве турниров! Удачи тебе в будущем. И, надеюсь, однажды мы встретимся лично и я тоже стану частью этой команды!»

«Я просто уставился в видео и не мог сказать ни слова. Я был такой: «Что? Это Джеррард мне сейчас привет передает?»», — удивлялся Донован. Через пару недель он будет стоять с кумиром на футбольном поле и под его руководством забьет пенальти.

Тогда он еще не знал, что в ближайшие месяцы ему предстоит сыграть в FIFA с форвадом «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом. Юноша возьмет сборную Англии, чтобы забить футболисту его же ногами. Счет был таким разгромный, что Донован не осмеливается называть его при журналистах, чтобы не смущать профессионального спортсмена. Потом он сразится на виртуальном поле с Дэвидом Мейлером и Декланом Райсом. А затем на стадионе «Олд Траффорд» сыграет в футбол вместе с обладателем Золотого мяча Кака.



«Играть против него было так странно. Я боялся делать подкаты, потому что думал: «Я не могу взять и прикоснуться к Кака!»»

Но жизнь киберспортсмена в FIFA — это не только встречи с футболистами и съемки в видео для YouTube-каналов. После победы в Барселоне Донован отправился на следующий чемпионат серии в Манчестере. Но несмотря на отличные результаты в онлайне, не смог подняться выше 17 места. Сам Хант уверен, что ему просто не подфартило в одном матче, а дальше все понеслось. Тогда его всерьез начали называть игроком одного турнира. Мальчиком, которому просто повезло. Репутация была испорчена, а комментарии к роликам на YouTube пестрили фразами «One tournament wonder». И непонятно, чтобы было обиднее: само поражение или то, как фанаты начали сомневаться в его мастерстве.



Когда вышла FIFA 19, Донован был серьезно настроен переубедить скептиков. Он проводил в игре по 12 часов в день, садясь за приставку сразу после занятий в колледже и ложась спать только глубоко за полночь. Он поучаствовал в первой Weekend League сразу после ее старта и стал первым, кто сыграл 30-0 в FIFA 19. За 4 недели октября в Лиге он уступил всего в одном матче, а параллельно делился видео о том, как обводит соперников одной рукой. Следом за этим он также играючи прошел квалификации на турниры серии FUT Champions.



В Бухарест в декабре 2018 года Донован приехал уже фаворитом. Он занимал первую строчку рейтинга на Xbox, несколько раз поднимался на первые места Weekend League и сводил с ума своей техникой. Но памятуя его провал в Манчестере, скептики ждали, что юноша снова перенервничает и переоценит свои силы. Когда Донован выиграл этот турнир, он запостил в твиттере свои фотографии с кубком и подписал одной фразой:

«One tournament wonder».

А потом в интервью рассказывал, как крутил финты последние минуты матча, просто чтобы развлечь публику. Счет был такой разгромный, что он уже не боялся проиграть.



Через несколько дней он выиграет PGL Cup, став первым игроком, которому удалось заработать два чемпионских титула FIFA за неделю. А еще через 7 дней Донован попадет в топ-4 следующего турнира FUT Champions Cup 2018 в Лондоне. Уже в феврале ему покорится FIFA eClub World Cup 2019, а потом он привезет свой очередной кубок с FUT Champions Cup ELEAGUE, став первым в истории трехкратным чемпионом. Msdossary, Gorilla, Megabit — ему проигрывали все. С победами в твиттере Ханта поздравляли известные футболисты и киберспортсмены.

«Лучший в мире в защите, лучший в мире в атаке, лучший в мире в настрое на победу — просто ультимативный игрок в FIFA. И ему только 17!», — написал Иван BorasLegend Лапанье, известный шведский игрок в FIFA.

На очередной турнир в Сингапуре Донован приехал в качестве главного фаворита. Его уже никто не называет «чудом одного турнира», зрители приходят, чтобы посмотреть именно на его игру, а соперники опасаются даже тренировок с юным парнем. И мало кто задумывается, что настоящая карьера юноши началась всего-то год назад с подобного турнира в Барселоне, где он ворвался на профессиональную сцену практически из ниоткуда.

6-2 по итогам двух матчей — и Донован поднимает очередной кубок перед небольшим залом в 400 зрителей. Он уже не хватает трофей двумя руками и не прячет глаза от камер. Во время интервью после финальной игры он привычно отвечает на вопросы о встречах с футболистами, съемках роликов и призовых. Нет, он не бросил колледж и продолжает учиться на футбольного тренера, хотя еженедельные турниры сложно сочетать с учебой. Да, он планирует играть в FIFA, пока получается, хоть до 30 лет. Нет, он не тратит призовые, разве что, как и обещал, оплатил маме поездку в Сан-Франциско.



«Теперь я собираюсь купить абонемент на матчи «Ливерпуля» для себя и своего отца. Раньше он не верил в мою карьеру и хотел, чтобы я работал в магазине за углом. Теперь благодаря своему увлечению я могу сводить его на любую игру его любимой команды. Думаю, он оценит».



Неизвестно, удалось ли парню купить абонемент и посетить с отцом матчи любимого клуба. Но как минимум один человек с нетерпением ждет его появления на стадионе. На встрече с фанатами перед матчем против «Баварии» Питера Мура, генерального директора Ливерпуля, спросили о будущем клуба в киберспорте.



«Я большой фанат Tekkz. И как можно скорее я хочу увидеть, как он играет в футболке “Ливерпуля”».