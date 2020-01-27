20-летний киберспортсмен из России RAMZES устал проигрывать и перешёл в Evil Geniuses. Теперь он в топ-2, а наш регион в глубоком кризисе.

Отказался от «команды мечты» и уехал в Америку. Теперь ясно, что выбор RAMZES был верным

В августе российская команда Virtus.pro вновь провалилась на чемпионате мира The International 2019 в Китае. Как и в прошлом (и позапрошлом!) году, «медведи» провели невероятный сезон, но на главном турнире опять не смогли поймать свою игру. Для соревновательной сцены Dota 2, где призовой фонд ЧМ в несколько раз выше всех остальных турниров в сумме, это – потерянный год.

Наши ожидания – наши проблемы. Россияне покинули The International Virtus.pro показали слабую игру начиная с группового этапа, не спасли даже два тренера. Что ждёт команду.

Сразу после турнира стало ясно, что в текущем составе VP продолжать выступления больше не смогут – три сезона почти без изменений не выдерживала ни одна другая команда. Казалось, что новый состав будут строить вокруг молодой звезды Романа RAMZES Кушнарёва и опытного капитана Алексея Solo Березина. Но по итогу в команде остался только последний вместе с мидером Владимиром No[o]ne Миненко.



По некоторым данным, изначально новых Virtus.pro планировали строить именно вокруг RAMZES, а Роману даже предлагали самому собрать состав на сезон 2019/2020. В течение трёх лет усилиями клуба из молодого таланта сделали настоящую звезду российского и мирового киберспорта, и отпускать его в другую команду ой как не хотелось. Но сам Кушнарёв выбрал другой путь, отказавшись от «команды мечты».

Фото: Virtus.pro «Вконтакте»

Новый сезон он начал в американской Evil Geniuses. Западный топ-клуб усилился ещё и филиппинцем Абедом Abed Юсопом, а россиянину пришлось сменить роль и уступить лёгкую линию Артуру Arteezy Бабаеву. Некоторым специалистам тогда проект EG-2020 показался рискованным (хотя бы из-за резкой смены обстановки для молодых новичков), но в любом случае должен был в мировом топе.



Virtus.pro пришлось залатывать дыры. На роль «нового RAMZES666» взяли 17-летнего Егора epileptick1d Григоренко – похожего на Кушнарёва по стилю игры россиянина из паба, как и молдавского саппорта Виталия Save Мельника, должен был довести до мирового уровня опытный капитан и новый тренер. Казалось, что если один раз это сработало, то может сработать и ещё раз.

Лучшая команда России выбрала неизвестного игрока. Он не стесняется оскорблений Зато Григоренко тренируется почти круглые сутки и имеет первый номер европейского рейтинга. И да, ему ещё нет 18.

На первом этапе сезона 2019/2020 решить, кто оказался прав – RAMZES или VP – у болельщиков не вышло. EG не без проблем стали четвёртыми в Ченду, а «медведи» турнир пропустили и сосредоточились на внутренней подготовке к отборочным DreamLeague Major. Зато попробовали силы на коммерческом ESL One Hamburg, где показали зачатки интересной игры. И выиграли региональный турнир в Москве.

Фото: Virtus.pro «Вконтакте»

Отборочный турнир на второй мэйджор в Лейпциге и Evil Geniues, и Virtus.pro прошли достаточно уверенно. Но с первых дней DreamLeague S13 стало ясно, что прав был всё-таки Роман Кушнарёв: обновлённые «медведи» проиграли все пять карт и первыми завершили борьбу на чемпионство. А EG оправились после стартового поражения и играли всё увереннее.

Провал VP на этом турнире подытожил глобальный кризис СНГ-региона в Dota 2, который с опасением предсказывали ещё в межсезонье – уже давно только «виртуса» показывали, что русская дота жива. На первом мэйджоре сезона в Ченду обе наших команды покинули турнир после первого раунда плей-офф. Как оказалось, эти Virtus.pro спасением региона не стали. NAVI надежд фанатов тоже не оправдали.

Мы играем хуже Перу. Такого провала наших мир раньше не видел Российские команды проиграли все шесть матчей MDL Major и показали худший результат в истории.

Всё чаще на форумах звучат мнения, что RAMZES666 вовремя покинул переживающий ужасные времена регион. Учитывая результаты, подобный тезис кажется близким к правде. Впрочем, сам Роман на это внимание вряд ли обращает, сосредоточившись на собственной игре в Evil Geniuses.

Фото: Virtus.pro «Вконтакте»

Надо сказать, что за несколько месяцев ему удалось прекрасно освоиться в новой роли. Не сказался даже переезд в незнакомую страну и новыя обстановка. В одних играх RAMZES здорово фармил в начале и шёл в атаку в авангарде, в других – грамотно перетягивал внимание противников от основной части команды. Западные специалисты отмечают, что именно такой оффлейнер нужен такой Evil Geniuses.



Да, на этом турнире красивой сказки не вышло. «Злые гении» прошли большой путь по нижней сетке DreamLeague, развиваясь по ходу турнира, но в финале не смогли удержать преимущество и уступили Team Secret со счётом 2:3. Однако форма, в которой мы увидели новую команду RAMZES в эти выходные, даёт уверенность: большие победы ещё точно будут.