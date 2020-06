Twitch забанила одного из самых популярных своих стримеров. Что вообще происходит?

Один из самых популярных стримеров планеты, 38-летний Гай Dr Disrespect Бэйм, был заблокирован на платформе Twitch 26 июня. Блокировка, как сообщают различные источники, является постоянной, но её точная причина до сих пор неизвестна.

Стриминговая платформа Twitch забанила Гая Dr Disrespect Бэйма

Канал «Дока» входил в топ-10 самых популярных каналов на Twitch. Его постоянными атрибутами были парик, геймерские наушники, чёрные очки и рокерская жилетка. Образ крутого парня из 80-х годов прошлого века появился ещё в 2010-м. Тогда «Док» занимался совершенно не тем, чем занимается сейчас: он выкладывал ролики с нарезками из Call of Duty: Modern Warfare 3 и работал дизайнером уровней в студии Sledgehammer Games. В Call of Duty: Advanced Warfare он создал восемь карт для многопользовательского режима, но в 2015-м решил уйти из компании.



После того как Бэйм покинул игровую студию, его жена посоветовала ему обратить внимание на стриминг, тем более, что у «Дока» был уже готовый образ и учётная запись на Twitch. И Бэйм прислушался к советам. Время покажет, что Dr Disrespect не ошибся в выборе работы: он не раз становился лучшим стримером года по версии The Game Awards — в 2017 и 2019 годах, а на его канал было подписано свыше 4 миллионов человек.

В марте 2020 года «Док» заключил новый контракт с Twitch и вроде всё шло нормально, пока стрим-платформа не выпустила обновлённые правила, касаемые музыки. И хотя точная причина блокировки популярного стримера неизвестна, инсайдеры сообщают, что она может быть связана именно с нарушением авторских прав. Но известный киберспортивный журналист Род Slasher Бреслау быстро опроверг все слухи, заявив, что его бан не связан с нарушениями авторских прав.

Фото: Dr. Disrespect

Второй причиной блокировки может стать преступление сексуального характера. 25 июня платформа объявила о ужесточении наказаний к стримерам, которых обвиняли в сексуальных домогательствах. Платформа тщательно изучает каждый случай. Если вину стримера удаётся доказать, то его лишают работы. Таким образом создатели Twitch пытаются расчистить свою площадку от харассмента, сделав её безопасным местом для зрителей и стримеров. Уже несколько стримеров были навсегда заблокированы на платформе, включая такие популярные имена, как BlessRNG, Wolv21, WarwitchTV и IAmSp00n.



В декабре 2017 года «Док» провёл короткий стрим, на котором признался жене, что был нечестен с ней. Он сказал, что совершил много ошибок и изменил ей, едва сдерживая слёзы. После этого он на какое-то время прекратил регулярные трансляции, чтобы посвятить семье больше времени. Жена в итоге его простила, но мы не думаем, что эта история трёхлетней давности может послужить причиной для нынешней блокировки. У стримера есть и другие поступки, за которые было стыдно. Так, например, во время прошлогодней игровой выставки E3 стример проводил трансляции из туалета, за что получил двухнедельный бан и лишился пропуска на мероприятие.

Ещё раньше, в феврале 2018 года, стримера обвиняли в расизме. Обвинителем выступил актёр Джимми Вонг. Он посчитал, что стример высмеивает китайских игроков, коверкая их язык и выкрикивая на китайском непонятные слова. Тогда ситуацию удалось быстро замять: стример выпустил заявление, в котором сказал, что уважает людей всех национальностей. Скорее всего стримера забанили не за все вышеперечисленные ситуации, которые произошли с ним в прошлом, а за что-то о чём нельзя говорить в публичном пространстве, за что-то очень серьёзное.

Источник видео: YouTube-канал ShadowBlade.

Спустя сутки после бана стримера Twitch вернула деньги его подписчикам, а сервис Discord без объяснения причин прекратил с ним сотрудничество. Род Бреслау знает точные причины нашумевшего бана, но умалчивает о них. Он сказал, что чувствует себя некомфортно от этой информации и не может назвать причины из-за их важности и деликатности.

«Док» очень вспыльчивый и эмоциональный стример. Зная его характер, он легко мог наломать дров где-то на стороне. Он был предан своим фанатам, которых приобрёл благодаря своей харизме. И потеря такой личности для многих его подписчиков сродни потери лучшего друга.