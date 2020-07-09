За последние 8 дней три популярных стримера ушли из жизни. Что произошло?

Игровое сообщество ещё не отошло от смерти стримера по World of Warcraft Байрона Reckful Бернстайна, как 9 июля стало известно о гибели ещё одной медиаперсоны – 26-летняя стримерша Ланни Ohlana покончила жизнь самоубийством. Девушка была необычайно красива, талантлива и популярна на Twitch. Она стримила с 2016 года, а на её канал было подписано 100 тыс. человек. Ланни проводила танцевальные стримы, трансляции по CS:GO и Valorant, снимала свои путешествия и часто общалась со своими фанатами в разделе «Просто общение».

Первым о самоубийстве девушки сообщил зарубежный портал Dexerto. Друзья-стримеры и поклонники Ланни забеспокоились, когда она опубликовала серию странных твитов и сообщений в «Твиттере» и «Инстаграме» за несколько дней до трагедии. «С каждым днём становится всё тяжелее. Люди, страдающие от депрессии, не могут обратиться за помощью даже к самым близким, потому что боятся, что они вызовут полицию. Поэтому они просто остаются в одиночестве наедине со своими тяжёлыми мыслями, так как не хотят оказаться запертыми там, где будут чувствовать себя ещё хуже. В этом нет ничьей вины», – написала Ohlana в «Твиттере».

Канадская стримерша Ohlana покончила с собой

Прощальное письмо девушка оставила и на своей странице в «Инстаграме»: «Я плакала, любила. Пережила так много воспоминаний со многими из вас, кто был и оставался в моей жизни. Я благодарю вас всех за это. Я оглядываюсь назад на все возможности, которые мне были даны в моей жизни, благодарна за всё. Я совершала ошибки, переживала утраты и последствия. Но иногда моё небо затягивает тучами сильнее, чем обычно. Некоторые бури тяжелее других».

Похоже, что девушка находилась в глубокой депрессии. Подписчики пытались её как-то подбодрить и поддержать, но всё было тщетно. Из её сообщений следует, что она решила не обращаться за помощью к своим близким, так как боялась, что они её не поймут. Что такого могло произойти в жизни красивой, молодой и успешной девушки, что она решилась на такой шаг?



Друзья и коллеги-стримеры выразили соболезнования. «Я очень рада, что когда-то встретилась с тобой. Время, которые мы провели вместе, было коротким, но приятным. Боже, ты была такой смешной. Я буду скучать по тебе, мой друг. Спи спокойно», – написала её подруга Дженни.

К сожалению, это была не единственная утрата в индустрии за последние восемь дней. 2 июля свёл счёты с жизнью 31-летний Байрон Бернстайн, известный как Reckful. Он был одним из первых стримеров на Twitch. На его канал было подписано более 900 тыс. человек. Reckful стримил World of Warcraft и пользовался большой популярностью в сообществе игры.

Профессиональный игрок в World of Warcraft Reckful покончил с собой

Выразили соболезнования в связи с кончиной стримера не только фанаты и простые игроки, но и разработчики: «Команда Warcraft очень опечалена сообщением о гибели одного из самых известных игроков в истории WoW. Покойся с миром, Байрон Reckful Бернстайн. Мы передаём свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям Байрона, а также множеству его фанатов по всему миру», – говорилось в заявлении, опубликованном в официальном «твиттере» World of Warcraft.

За несколько суток до смерти Байрон сделал предложение своей девушке, а потом написал в «Твиттере»: «Мне жаль тех, кому приходится иметь дело с моим безумием. Просто знайте, что в таких ситуациях безумный человек не контролирует свои действия».



Дело в том, что Reckful страдал от биполярного расстройства. Этой болезни сопутствуют сильные эмоциональные перепады: во время мании настроение человека чрезмерно повышено, он гиперактивен, буквально фонтанирует идеями. Но во время депрессивного состояния больной ощущает себя несчастным и подавленным, у него пропадает надежда, что в будущем что-нибудь улучшится. Стример рассказывал, что биполярное расстройство было диагностировано у его матери, а его брат, как и сам стример, покончил жизнь самоубийством.

После гибели Байрона и Ланни стример Джарид Summit1g Лазар сообщил на своей трансляции о ещё одной трагедии. 8 июля скончался его друг, стример и популяризатор ролевых серверов в GTA Online – Кенни blue622 Танкреди. Именно он подсадил «Саммита» на GTA, а когда тот начал регулярно её стримить, ролевыми серверами заинтересовались другие стримеры, благодаря которым GTA Online быстро ворвалась в топ на твиче. Кенни помог развиться и набрать популярность нескольким начинающим стримерами. В знак уважения игроки собрались возле его игрового дома в GTA Online. Из-за чего он умер, не сообщается. Но его смерть стала такой же неожиданностью для сообщества, как и смерти Лэнни и Байрона. Кенни Танкреди было 36 лет.

Игроки почтили память blue622 возле его виртуального дома в GTA

И набили его имя на мемориальном камне

Погибшие стримеры сделали большой вклад в развитие индустрии развлечений и самых разных сообществ. Поэтому их смерть переживается зрителями тяжело. Как там говорят: нет таких проблем, которые нельзя было бы решить. Да, может быть двое из них выбрали не тот путь, на который следовало бы вставать, но осуждать их за это не стоит. Берегите себя!