Коллекционер отдал семь миллионов за виртуальную винтовку в CS:GO. Он такой не один

В начале июня неизвестный любитель CS:GO совершил самую крупную сделку в истории игры, купив винтовку «StatTrak M4A4 | Вой» за $ 100 тыс. (или 7,1 млн рублей). Покупателем оказался коллекционер из Китая, который предпочёл не раскрывать своего имени. По слухам, изначально речь шла о приобретении целого комплекта за сумму вдвое больше, но в итоге неназванный богач решился купить лишь одну винтовку.

Китайский коллекционер отдал больше 7 миллионов рублей за скин для M4A4

Даже в сообществе трейдеров (люди, которые зарабатывают на перепродаже игровых предметов) эта новость стала главным событием лета. Одни считают, что такой StatTrak на самом деле стоит дешевле. Другие указывают на дополнительную ценность – четыре наклейки на винтовке (каждая стоит по 10-15 тыс. долларов) и низкую степень изношенности.

Тот самый скин за $ 100 000

Стоит понимать, что купленное оружие никакого преимущества в CS:GO владельцу не даст. Косметические вещи лишь меняют вид модельки оружия в игре, и китайский коллекционер сможет похвастаться скином перед тиммейтами лишь во время матчей. Сомнительное удовольствие ценой в 100 тыс. долларов, но новый обладатель винтовки такой далеко не один.

В Dota 2 также есть косметические предметы, которые стоят целое состояние. Помимо очень редких курьеров и элементов одежды для персонажей есть специальные эффекты, которые выглядят красиво, к тому же увеличивают стоимость основного предмета.



Самой крупной сделкой в истории Dota 2 пока остаётся покупка курьера War Dog за $ 38 тыс. (около 2,7 млн рублей). Уникальность ему придаёт особый эффект розового свечения, который даже не задумывался разработчиками и появился в результате ошибок игры.

Курьер War Dog за $ 38 000

Подобные предметы ценятся игроками. Любители Dota 2 могут вспомнить редкий набор The Alpine Stalker для Ursa, который почти сразу был удалён из игры разработчиками – причиной стало несоответствие тематике. Однако около сотни игроков успели его получить, и цена невзрачного набора с ковбойской шляпой взлетела выше 100 тыс. рублей.



В играх жанра MMORPG предметы могут влиять на игровой процесс в течение всего времени, поэтому различное оружие всегда пользовалось большим спросом. Люди тратят по несколько тысяч долларов на обвесы для своего персонажа, однако модель таких игр скорее сосредоточена на мелких транзакциях, чем на рекордных суммах.



Впрочем, есть и исключения. Одноручное оружие из Diablo III «Отголосок ярости» однажды продали за $ 14 тыс., а цена других подобных лотов несколько раз доходила до 12-13 тыс. долларов. На форумах вспоминают: один из игроков настолько увлёкся игрой, что даже продал машину ради «Отголоска ярости», после чего провёл в Diablo весь свой отпуск. Как сложилась его судьба в дальнейшем, история умалчивает.

Одноручное оружие из Diablo III «Отголосок ярости» за $ 14 000

Ещё одной редкой и дорогой штучкой в Diablo III был молот «Яростное эхо», который однажды продали за $ 7500 (более полумиллиона рублей). Продавец-тейдер тогда хвастался, что изначально приобрёл оружие у русского игрока, который добыл его самостоятельно, но не понимал истинной ценности – и отдал его трейдеру за один доллар. Впрочем, подтверждения этому нет.

Сейчас рынок в Diablo III закрыт, и легальными способами купить или продать внутриигровые предметы за реальные деньги невозможно. Геймерам приходится лишь утешаться и продолжать использовать шмотки в самой Diablo. Тем более что в некоторых других случаях купленный за огромные деньги предмет можно просто потерять.



Например, история помнит игрока TSID из EVE Online, который в результате хитрого плана соседней гильдии угодил в ловушку и потерял свой корабль стоимостью в $ 9 тыс. В другой раз игрок едва успел потратить $ 11 тыс. на новенькое судно, как в первом же сражении оно было уничтожено.



Вы всё правильно поняли – если виртуальный корабль в EVE Online погибает, восстановить его уже невозможно. Неважно, купили вы его за большие деньги или потратили сотни часов на самостоятельную прокачку. В 2014 году тысячи игроков в ходе глобального сражения потеряли большую часть вооружения – в переводе на доллары сумма составила более 300 тыс.

Глобальное сражение в EVE Online, в ходе которого игроки потеряли более трёхсот тысяч долларов.

Особняком стоит ещё одна MMO – Entropia Universe. Если говорить простым языком, эта игра для предпринимателей, в которой продаётся всё: товары и услуги, города и целые планеты. Цифры доходят до семизначных, но из любой покупки можно извлечь выгоду: развить своё хозяйство и перепродать дороже. Несколько лет назад игрой заинтересовался трейдер под ником NeverDie. Уверенный в своих силах, он заложил свой дом и на вырученную сумму купил редкий астероид. Никто не верил в успех, но вскоре игрок стал получать доход, который рос вверх и сделал его одним из самых успешных в игре. Когда NeverDie игра надоела, он продал астероид за $ 635 тыс.



Этой же игре принадлежит и рекорд, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса. 6 млн долларов за самый дорогой предмет, проданный в видеоигре, – речь о планете Калипсо, которых в Entropia Universe всего пять. Правда, купила планету целая группа людей напрямую у разработчиков. Они тоже намеревались заработать на игре, но особых успехов не добились.