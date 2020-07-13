Топ-5 игр для среднего ПК

Примерно пять лет назад выходило много красивых и тяжёлых по тем временам игр. Спустя годы требования к производительности росли, компьютеры приходилось обновлять, и сейчас большинство прошлогодних хитов смогут работать на «не топовом», но неплохом ПК.

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Assassin's Creed Unity

Минимальные требования: процессор: Intel Core i5-2500K 3.3 GHz / AMD FX-8350; 6 GB ОЗУ; видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 680 / AMD Radeon HD 7970 (2 GB VRAM)

В день, когда Арно Виктор Дориан познакомился с будущей возлюбленной Элизой де ла Серрубили, убили его отца. Спустя много лет, повзрослев, он становится свидетелем убийства уже её отца – магистра ордена Тамплиеров Франсуа де ла Серра. По нелепой случайности Арно сажают в Бастилию за то, чего он не совершал. В заключении он знакомится с ассасином Пьером Беллеком.



После множества забавных и проблемных багов, которые были в момент релиза, сейчас Unity стоит дать шанс. Всё-таки революционная Франция удалась на редкость атмосферно.

Batman: Arkham Knight

Минимальные требования: процессор: Intel Core i5-750, 2.67 GHz / AMD Phenom II X4 965; 6 GB ОЗУ; видеокарта: Graphics: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB / AMD Radeon HD 7870 2 GB

Окончание серии Batman: Arkham от Rocksteady на старте продаж PC-версии имело много проблем. Благо, сейчас, спустя пять лет, они уже не так заметны.



После событий прошлой части прошло девять месяцев: ситуация в городе постепенно стабилизируется, а уровень преступности падает. Спокойствию местных жителей приходит конец, когда суперзлодей Пугало растворяет в воздухе новую версию токсина страха. Правительство принимает решение в срочном порядке эвакуировать мирное население. Так, опустевшие улицы быстро поглотила преступность, поэтому работы у Бэтмена и бэт-семьи будет много.



Из предыдущих игр серии осталось большинство гаджетов. Готэм стал примерно в пять раз больше района Аркхем Сити из прошлой части. Перемещаться по нему помогает пуленепробиваемый Бэтмобиль, который можно вызывать в любое время.

Dying Light

Минимальные требования: процессор: Intel Core i5-2500 3.3 GHz / AMD FX-8320; 4 GB ОЗУ; видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6870 (1GB VRAM)

Правительственный агент Кайл Крейн отправляется в заражённый зомби-вирусом ближневосточный мегаполис Харран. Ему дали задание найти важную информацию и предотвратить дальнейшее распространение эпидемии.



Неудачно приземлившись, герой оказывается укушен, но местные выжившие успевают его спасти. Крейн должен будет отплатить новым знакомым за гостеприимство, помогая им в поисках припасов и средств защиты, но, при этом, не забывая о цели основного задания.



При солнечном свете предстоит путешествовать по опустевшим улочкам города, уворачиваться от неторопливых врагов и создавать оружие из найденных материалов. Последнее понадобится для выживания ночью, когда самые опасные зараженные выходят на прогулку.

GTA V

Минимальные требования: процессор: Intel Core 2 Q6600 2.40 GHz / AMD Phenom 9850; 4 GB ОЗУ; видеокарта: NVIDIA 9800 GT 1 GB / AMD HD 4870 1 GB

Гонять на угнанных машинах и ввязываться в перестрелки игроку предстоит в солнечном Сан-Андреасе. Одиночная кампания рассказывает о трёх мастерах ограблений, между которыми можно переключаться в любой момент.



Порт GTA V с PlayStation 3 и Xbox 360 обещал улучшенные текстуры, большую дальность прорисовки, поддержку 60 FPS и разрешения 4К. У многих не было чёткой уверенности в том, что такая красота хоть как-нибудь заработает на их ПК.



Спустя пять лет требования не кажутся такими высокими, особенно если сравнить GTA V с недавней Red Dead Redemption 2 от той же компании.

The Witcher 3: Wild Hunt

Минимальные требования: процессор: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD CPU Phenom II X4 940; 6 GB ОЗУ; видеокарта: NVIDIA GPU GeForce GTX 660 / AMD GPU Radeon HD 7870

Действие разворачивается в фэнтезийной вселенной, основанной на славянской мифологии. Охотник на нечисть Геральт из Ривии ищет в огромном мире девушку Цири – своё Дитя предназначения. Путешествие проходит через небольшие бедные селения и крупные города, где вам предстоит встретиться со старыми знакомыми, новыми проблемами и любимыми девушками.



Как у любой хорошей ролевой игры, здесь есть широкая вариативность, поэтому любое несерьёзное на первый взгляд решение может иметь далеко идущие последствия.