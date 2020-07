Россиянин хочет засудить The Last of Us 2. Поговорили с юристом, который ведёт это дело

В юридическую компанию GMT Legal обратился 21-летний гражданин с необычным, можно сказать, уникальным случаем. По словам игрока, после прохождения The Last of Us 2 он испытал настоящий шок и впал в депрессию. Дошло до того, что ему не хотелось поддерживать отношения с людьми, не хотелось выходить из квартиры и некоторое время он всерьёз задумывался над тем, чтобы свести счёты с жизнью. Именно поэтому он решил обратиться за помощью к юристам и подать судебный иск к разработчикам о возмещении морального вреда.

Россиянин впал в депрессию из-за The Last of Us 2 и намерен судиться с её авторами

Российский игрок хочет добиться не только возмещения средств, но и ограничить The Last of Us 2 на территории Российский Федерации лицам, не достигшим 25-летнего возраста. Он уверен, что найдутся такие же, как и он, кто угодил в депрессию из-за такого «ужасного сценария игры».



Игрок не стал афишировать своё имя, так как не хочет беспокоить родителей. Известно из переписок с юристом, что он работает фрилансером и не может себе позволить частных психиатров по причине финансовых трудностей из-за простоя в работе. Чтобы покрыть услуги юриста, он собрался даже брать кредит.

Спустя несколько дней после запроса в юридическую компанию игрок сходил в районную больницу и обсудил с психиатром этот случай. Предварительный диагноз: «посттравматическое стрессовое расстройство тяжёлой степени». Он сообщил доктору подробности его ситуации, и тот сделал заключение, что его состояние напрямую связано с игрой.



Игрок уверен, что если найдётся больше пострадавших и они смогут сделать коллективный иск, то появятся хорошие шансы выиграть это дело. Главное для игрока – добиться того, чтобы таких ситуаций больше не возникало ни у кого. «Это просто эмоциональное дно. Пусть хотя бы поднимут возрастной ценз или исправят самые жёсткие части сценария. Это просто издевательство над эмоциями человека и издевательство над человечностью вообще», – заявляет игрок.



Вся эта ситуация со стороны выглядит так, будто игрок решил поднять на этом денег, похайпить или просто потроллить общественность. Мы связались с юристом Андреем Тугариным, который ведёт это дело, чтобы узнать побольше деталей о нём.

Андрей Тугарин

Подразумевается ли проверка юристом целей на уровень корысти?



При обращении пострадавшего в GMT Legal нами было выявлено потенциальное нарушение прав, повлёкшее причинение морального вреда. Проверка целей на уровень корысти не входит и никогда не входила в работу юриста, по крайней мере у нас так принято. Наша задача – восстановление нарушенных прав клиента. Это профессиональных подход – другого тут быть не должно.



Сталкивались ли уже с подобными делами?



Мы работаем не первый год в необычных отраслях, но подобного не видели. Игры становятся все жёстче, а общество всё менее готовым. Кстати, у нас почти все сотрудники играют. Каждый должен делать поправку на свою личность, выбирая контент. В наше время это новый класс рисков и ограничения PEGI (европейская рейтинговая система видеоигр. – Прим. ред.) уже не спасают.



Были ли подобные дела в России и мире?



В нашей стране практика очень скудная, да и суды не очень охотно разбирают такие процессы, проще даже не рассматривать. Много субъективизма, чего суды традиционно избегают, не создавая новых прецедентов. Вы всегда можете подать иск, выполнив все правила составления заявления, определив верную подсудность и суд обязан будет рассмотреть и вынести решение. Пока мы не готовы раскрывать позицию до принятия судом заявления.

Через что будет строиться доказательство вины разработчиков?



Дело очень непростое. Подавать заявление ради подачи или, как говорят, «суд ради суда» не входит в наши планы. Результат всегда устанавливает суд, а не мы. С нашей стороны предоставляются лишь факты в виде доказательств и просительная часть. Давайте не забывать, что никто не виноват, пока его вина не доказана в суде. Доказательство будет строиться через причинно-следственную связь между прохождением игры и психическим расстройством игрока или игроков. После поста ко мне обратилось в приватном режиме ещё несколько граждан с просьбой помочь. Но скажу сразу, на берегу без документальных доказательств в суде делать нечего, поэтому основная работа сейчас – это сбор таких доказательств. Кроме того, ещё будет позиция второй стороны этого дела – игры в лице разработчика. Уверен, если дело дойдёт до суда, они предоставят какой-то ответ, возможно, примут какие-то меры.



Какие есть законодательные возможности для запрета игры?



Запрет – не всегда лучшая мера воздействия. Отношение к запрету переоценено и воспринимается с чрезмерным негативом. Никому не нравится запрет, все хотят быть свободными. Но есть правила в виде морали и закона, правила надо соблюдать в любом процессе, например в том же спорте. Если контент игры нарушает правила/закон, то такой контент должен быть приведён в соответствие или быть удалён. Законодательные возможности есть различные. Главное правильно подобрать эти возможности и сослаться на применимый закон, чем мы сейчас и занимаемся в процессе анализа данного дела.



Можно ли пожаловаться на любые игры и фильмы?



В целом, конечно, основной закон страны не запрещает подавать исковое заявление любому гражданину, кто сочтёт свои права нарушенными. Как я указал выше, уже суд будет решать и устанавливать степень виновности.



Но чтобы суды не были перегружены (хотя у нас именно такая ситуация), существуют фильтры в виде юридических фирм и адвокатских коллегий, специалисты которых, основываясь на своём опыте, анализируют дело целиком вплоть до каждой бумажки и дают заключение о том, действительно ли право гражданина может быть нарушено или такого состава нет. Именно поэтому, чтобы достичь результата в суде, очень важно разобраться с делом во всех деталях до судебного процесса, а непосредственно в суд предоставить чёткую и обоснованную позицию.



Но ведь разработчики предупредили на коробке с диском, что игрок может столкнуться с тяжёлыми физическими и эмоциональными последствиями действий героев.



Прочитайте внимательно. Игра не предупреждает о последствиях для игрока.

К вам обратился 21-летний парень. Может ли он быть субъектом возрастных ограничений, учитывая, что The Last of Us 2 получила возрастной рейтинг от 17 лет?



В России существует пять категорий контента: «0+», «6+», «12+», «16+» и «18+». И это оправдано, потому что с 18 лет по закону гражданин получает способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Я же считаю, что такого подхода может быть недостаточно в ближайшем будущем. Есть два примера, на основании которых, в том числе я, основываю свой вывод:



1) продажа крепких спиртных напитков с 21 года;



2) казино.



Касательно алкоголя появляется новое число – 21, которое относится к конкретному действию – покупка лицом крепкого алкоголя. То есть не всё зациклено вокруг 18-летнего возраста и есть исключения. Думаю, это связано с тем, что водку пить 18-летнему подростку не нужно, потому что это может сильно сказаться на его психике в том числе.

Касательно казино или иных азартных игр. Даже если вам есть 18 лет, это ещё не означает, что вы можете поиграть в казино. Для этого необходимо пройти процедуру KYC (know your client), и только тогда казино может вам разрешить поиграть. Иными словами, достигнуть 18-летнего возраста недостаточно, есть дополнительные механизмы проверки. Ах да, казино ещё может вам отказать в доступе поиграть и не посчитает нужным объясниться.



К индустрии онлайн-игр могут быть применены различные демократичные механизмы ограничений, но одно остаётся очевидным – игра не должна наносить вред игрокам.



Предоставил ли клиент копию заключения врача?



Да, конечно! Это первое, что было сделано после обращения.



А что вы думаете об этой ситуации?