Лигу Чемпионов, НБА и НХЛ теперь будут показывать на Twitch. Чего ждать от этого анонса?

Платформа для стримов Twitch запустила новый спортивный раздел. Стоит понимать, что изначально сайт позиционировался как площадка для игровых трансляций, однако за последние годы сильно изменился – теперь многие стримеры смотрят и обсуждают различные видео, проводят творческие и обучающие эфиры.

В ближайшем будущем на канале twitchsports, созданном при поддержке «Ювентуса», «ПСЖ» и других известных клубов, планируется проводить трансляции крупнейших спортивных событий. В список вошли НБА, НХЛ, футбольная Лига Чемпионов, ивенты UFC и некоторые другие турниры. Также на Twitch будут показывать эксклюзивные материалы, интервью и обзоры матчей.

Уже сейчас канал начал работу. С главной страницы twitchsports можно перейти на другие каналы, которые транслируют или обсуждают спортивные события, собирая сотни и тысячи зрителей. Например, в первый день свой стрим провёл «Арсенал» – ещё один новый партнёр Twitch.



Как отмечают эксперты, спортивный канал уже показал свою востребованность на платформе. Так, например, зрители из Великобритании уже успели проявить интерес к матчам АПЛ, которые показывали на Twitch в тестовом режиме.



«Это можно увидеть и на примере русскоязычных стримеров. Вчера Ландо Норрис стримит, а сегодня Владимир melharucos Дубровин в аудиоформате (из-за отсутствия прав на трансляцию) рассказывает, как Ландо обходит двоих перед финишем в реальной гонке Формулы-1», — отмечает экс-руководитель стриминговой платформы Hitbox.tv в СНГ Михаил Грачёв.

Трансляции melharucos по Формуле-1 иногда собирают свыше пяти тысяч зрителей. Учитывая отсутствие картинки и сравнительно низкий интерес к автогонкам в России, результат весьма достойный. А вместе с энтузиастами на Twitch уже шагнули чуть менее известные спортивные турниры, которые проводят официальные трансляции.



«Спортивные события уже достаточно давно показывают не только на ТВ, но и на онлайн-платформах, таких как YouTube и Facebook. О присоединении Twitch к этому списку было известно ещё год назад, но запуск чуть затянулся. На самом деле спорт на платформе присутствует уже давно, просто он не получал отдельного раздела.



Например, события по шахматам уже несколько лет смотрят десятки тысяч человек, а корейская бейсбольная лига, которая запустилась на платформе во время карантина, показала, что спортивные трансляции могут занять высокое место на платформе, ежедневно собирая более 30 тысяч зрителей», — отмечает менеджер проекта Esports Charts Артём Одинцов.

Менеджер Esports Charts Артём Одинцов

Некоторые эксперты считают, что свою роль в популяризации спорта на Twitch сыграл карантин. Известные спортсмены во время самоизоляции открывали для себя стримы – фанаты будто бы и не прощались с Тибо Куртуа, Шарлем Леклером или Де’Аароном Фоксом, получив возможность пообщаться с ними в чате во время трансляций.



Другие ограничились участием в онлайн-турнирах: Гарет Бэйл, Фёдор Смолов и Александр Овечкин с удовольствием играли как в спортивные игры вроде FIFA или NHL, так и в привычные для Twitch CS:GO или PUBG. Зрительский интерес был высочайший, что могло привлечь дополнительное внимание руководителей стриминговой платформы к традиционным видам спорта.

Гретцки, Смолов и Леклер. Спортсмены, которые на карантине ушли в киберспорт Многие из них дополнили список спортивных наград победами на геймерских турнирах.

Собеседник «Чемпионата» Артём Одинцов напоминает, что интерес зрителей Twitch к спорту подтверждался и ранее. «За последние несколько лет на платформе не раз наблюдались пиратские трансляции популярных спортивных событий, которые обычно собирали сотни тысяч зрителей. Это показывает, что достаточно большая аудитория готова смотреть спортивный контент там же, где они смотрят игровые трансляции».



О таких эфирах в Twitch предпочитают не вспоминать. Несмотря на то, что платформа поддерживает авторское право и пытается оперативно удалять пиратские стримы Лиги Чемпионов или UFC, скандалов избежать не удалось. Многие могут вспомнить ситуацию с правами Rambler на АПЛ, которую всё же удалось решить мирно. Сейчас сайт готов к тому, чтобы показывать главные спортивные ивенты уже официально.

Rambler подал иск к Twitch, речь о миллиардах. Что происходит? Rambler Group больше не хочет блокировать Twitch в России. А что хочет? Руководитель спортивных проектов Rambler Михаил Гершкович объяснил.

Теперь, когда Twitch может стать крупным игроком ещё и на рынке спортивных онлайн-трансляций, остаётся лишь одно – грамотно подстроить контент под интересы зрителей платформы. Важность этого подчёркивает и наш эксперт Михаил Грачёв.



«Многое будет решать реализация. Будет довольно интересно, если этот контент на своих трансляциях смогут использовать простые стримеры. Представьте условного v1lat, который стримит Superbowl на своём канале. Однако такой формат будет стоить платформе немалых денег, и не факт, что он будет одобрен менеджментом».