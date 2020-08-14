Epic Games воюет с монополиями: сравнила Apple с «большим братом» из «1984» и подала иск на Google.

Fortnite удалили из магазинов Apple и Google. Что происходит и как теперь играть?

Что произошло?

13 августа Epic Games добавила в версию Fortnite для iOS собственную систему внутриигровых платежей. И всЁ бы ничего, но эта фича помогла компании обходить 30% комиссию Apple. Тем самым игроки получили постоянную 20% скидку на B-баксы и возможность оплачивать покупки прямо в игре через PayPal или банковскую карту.

Разработчики королевской битвы оставили возможность доната через систему Apple. Однако такой финт не понравился Купертино. Apple с привычной жесткостью тут же удалила приложение из своего магазина. Официальной причиной стало нарушение правил AppStore, запрещающих использование других способов оплаты, кроме той, которую предоставляет сама Apple.



Авторы Fortnite внесли серьёзные изменения внутри игры, не согласовав их с владельцами площадки, поэтому купертиновцы не собирались менять для них условия лицензионного соглашения. Они надеялись прийти к соглашению, сделав так, чтобы Epic Games больше не нарушала правила платформы и между ними сохранилось взаимовыгодное сотрудничество.

Epic добавила в свое приложение функцию, которая не была проверена или одобрена Apple, и они сделали это с явным намерением нарушить правила App Store в отношении платежей в приложениях, которые применяются к каждому разработчику, продающему цифровые товары или услуги. Приложения Epic присутствуют в App Store уже десять лет, и извлекают выгоду из экосистемы App Store, включая инструменты, тестирование и распространение, которые Apple предоставляет всем разработчикам. Epic согласилась с условиями и рекомендациями App Store, и мы рады, что они построили такой успешный бизнес в App Store. Тот факт, что теперь их деловые интересы заставляют их настаивать на особом соглашении, не меняет факта, что эти правила создают равные условия для всех разработчиков и делают магазин безопасным для всех пользователей. Мы приложим все усилия для работы с Epic над устранением этих нарушений, чтобы они могли вернуть Заявление Apple: Сегодня Epic Games пошла на неудачный шаг, нарушив правила App Store, которые в равной степени применяются ко всем разработчикам и предназначены для обеспечения безопасности магазина для наших пользователей. В результате их приложение Fortnite было удалено из магазина.. Приложения Epic присутствуют в App Store уже десять лет, и извлекают выгоду из экосистемы App Store, включая инструменты, тестирование и распространение, которые Apple предоставляет всем разработчикам. Epic согласилась с условиями и рекомендациями App Store, и мы рады, что они построили такой успешный бизнес в App Store.. Мы приложим все усилия для работы с Epic над устранением этих нарушений, чтобы они могли вернуть Fortnite в App Store.”

Epic Games затроллила Apple

Магазин Apple. Фото: Unsplash

В ответ Epic Games выпустила пародийную короткометражку на знаменитую рекламу Apple Macintosh, снятую Ридли Скоттом. Оригинальный ролик, вышедший 22 января 1984 года, показывал мрачное антиутопическое будущее в духе произведения “1984” Джорджа Оруэлла. Тогда это было не просто маркетинговое продвижение нового компьютера, а выступление Apple против монополии IT-гиганта тех лет – компании IBM.

Пародию назвали Nineteen eighty-fortnite, а в конце видео появляется хэштег #FreeFortnite и лозунг «Epic Games бросила вызов монополии в App Store. В ответ Apple заблокировала Fortnite на миллиардах устройств. Присоединись к борьбе за то, чтобы 2020-й не превратился в „1984“». Тем самым “эпики” хотят показать, что купертиновцы стали тем злом, с которым боролись.

В итоге создатели Fortnite подали в суд на Apple, обвинив их в установлении монополии и поведении, мешающем здоровой конкуренции. Напомним, что на iOS нельзя устанавливать приложения из сторонних источников, а любой софт перед тем как попасть в AppStore должен пройти обязательную модерацию. Налог в 30% распространяется не только на продажу софта, но и на внутриигровой донат.

По мнению журналиста Федерико Витиччи, основателя и главного редактора издания MacStories, пишущего о технике Apple, у Epic Games вряд ли получится выиграть дело. Хотя компания пошатнёт репутацию купертиновцев, и в дальнейшем это может привести к новым антимонопольным разбирательствам.

Глава компании-разработчика, Тим Суини, уже не раз высказывался о слишком высоком сервисном сборе для разработчиков. Причем, критика касалась не только Apple, но и Google. Изначально, Fortnite для Android распространялась отдельно от Google Play через Epic Games App. В Play Market она попала только в апреле 2020, после принуждения со стороны Google.

Google вслед за Apple тоже удалил игру из Google Play. Мотивация схожая: есть правила, и Google ждет свои 30%.

Заявление Google: открытая экосистема Android позволяет разработчикам распространять приложения через различные магазины приложений. Для разработчиков игр, которые решили использовать Play Store, есть правила, справедливые по отношению ко всем разработчикам и обеспечивающие безопасность магазина для пользователей. Хотя Fortnite остается доступным для Android, мы не можем оставить его доступным в Play, поскольку он нарушает наши правила. Однако мы приветствуем возможность продолжить наши обсуждения с Epic и вернуть Fortnite в Google Play.

То есть игра будет работать для пользователей Android-смартфонов, однако скачать ее в материнском Play не выйдет. И как сообщает PC Gamer, теперь Epic Games будет судиться и с Google.

Основное требование – снова монопольный контроль над распространением ПО и платежами внутри. Причём юристы компании снова креативно подошли к составлению иска и начали заявление с девиза бренда «Не будь злом»: «Двадцать два года спустя Google отодвинула свой девиз на второй план, – говорится в жалобе, – и использует свои огромные возможности, чтобы причинить зло конкурентам, новаторам, клиентам и пользователям на множестве рынков, которые превратила превратил в монополию».

Они так и не стали новыми Fortnite и PUBG. Провалившиеся «королевские битвы» Выбор популярного жанра ещё не гарантирует хорошего результата.

Как теперь играть?

Для Android всё просто: достаточно скачать Fortnite с официального сайта.

Загрузить Fortnite из App Store пока нельзя. Для тех, кто хочет поиграть в королевскую битву на своем iPhone или iPad есть одно решение, но игра должна была быть ранее установлена на устройство хотя бы раз.



– Зайдите в магазин Apple через iPhone или iPad.



– Перейдите в профиль аккаунта (это там, где ваш аватар).



– Зайдите в раздел покупки.



– Введите в верхней строке поиска Fortnite.

– Загрузите игру, затем откройте и докачайте 10 ГБ дополнительных файлов.

Работает не у всех, но попробовать стоит.

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