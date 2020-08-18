У венгерской косплеерши Enji Night русские корни. В детстве её путали с мальчиком

Косплеер, дизайнер костюмов, модель, геймер и большой мечтатель из Венгрии — именно так охарактеризовала себя Enji Night в социальных сетях. Её реальное имя — Анна Ридери. Она занимается косплеем уже 10 лет и входит в число популярных представителей этой индустрии. Когда мы отбирали лучшие работы девушки, то наткнулись на этот пост в «Инстаграме». Девушка открыто призналась в своих проблемах и переживаниях после того, как услышала в свой адрес немало неприятных слов и сомнительной критики.



«Если ты становишься популярным, то люди начинают тебя обсуждать. Они обсуждали мою внешность, мою сексуальную ориентацию и мой пол. Они говорили, что у меня есть избыточный вес, что я похожа на мальчика с женским телом, что я страдаю липедемой — хроническим прогрессирующим нарушением распределения жировой ткани», — говорит Энжи. «Но я вовсе не обижаюсь на этих людей. Догадки людей побудили меня на откровенный разговор», — добавила девушка и принялась рассказывать о себе.

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У Анны большое число поклонников — почти миллион подписчиков в «Инстаграме» и 2,5 миллиона просмотров на сайте Deviant. Она идеально передаёт образы персонажей с помощью идеального макияжа, удачных ракурсов и проработанных костюмов, при этом редко прибегая к обнажёнке.

Косплеерша родилась 30 сентября 1991 года в Будапеште. Её папа наполовину немец и наполовину венгр, а мама — наполовину русская, наполовину монголка. Анна провела ранние годы в России, воспитывалась бабушкой и дедушкой, а в 6-летнем возрасте вернулась в Венгрию, чтобы начать обучение в начальной школе. Русский был первым для неё языком, который она выучила. Но когда она вернулась в Венгрию, то без постоянной практики начала постепенно его забывать. Также Анна свободно разговаривает на английском и очень хочет выучить испанский и японский.



Девушка говорит, что никогда не прибегала к пластическим операциям и никогда не окрашивала волосы. Когда она была маленькой, её частенько путали с мальчиком. Анна даже выложила в «Инстаграме» сравнительное фото, на котором она изображена в 7-летнем и 27-летнем возрасте:

Может, Анна и похожа на мальчика, но только из-за короткой стрижки, которую носили в то время большинство девочек. «По практическим причинам мама заставляла меня носить короткие стрижки, когда я была маленькой. Поэтому все думали, что я мальчик, даже соседи. Когда мне исполнилось 13 лет, я начала отращивать волосы. С тех пор я больше никогда не расставалась с длинными волосами», — вспоминает Анна.



Фигура Анны — тема для отдельного разговора. Для кого-то девушка будет идеалом красоты, а для кого-то может показаться крупной. У неё мощные ноги и попа, спортивная талия и немаленькая грудь. Фанатам нравится её естественная красота и «обалденные бёдра». Косплеерша признаётся, что за её фигурой стоит генетика. «У моей мамы и бабушки такая же фигура. Но после наступления определённого возраста я начала больше тренироваться и правильно питаться, чтобы поддерживать её в форме», — говорит девушка.

А теперь непосредственно о косплее. В послужном списке девушки значатся сотни образов. Мы отобрали только лучшие.

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