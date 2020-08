Fall Guys: Season 2, Call of Duty: Black Ops Cold War и другие анонсы gamescom 2020

gamescom 2020 – одна из крупнейших выставок, посвящённых видеоиграм. Обычно проводится в немецком Кёльне, но в 2020-м мероприятие переехало в онлайн из-за коронавируса. Впрочем, анонсов новых игр из-за этого на ней меньше не станет. И в этом материале мы собрали все новинки, которые должны показать на Gamescom 2020.

Fall Guys: Season 2

Королевская битва Fall Guys стала главным откровением этого лета, а количество игроков в неё всего за пару недель достигло почти 10 миллионов. На gamescom 2020 должны анонсировать второй сезон для неё. Надеемся, он не ограничится новыми скинами, а добавит в игру новые карты или даже полноценные режимы.

Самая милая «королевская битва». Причины успеха Fall Guys Маленькая Fall Guys покорила рынок игр, умы киберспортивных клубов и сердца игроков.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Серия Crash Bandicoot в своё время позволила студии Naughty Dog громко заявить о себе. Теперь Крэш возвращается, но им же занимаются разработчики из Toys For Bob. В игре будет несколько главных героев и временных эпох. При этом сама игра обещает стать отличным платформером для всех.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Ни один год не может обойтись без новой части Call of Duty. Перезапуск Modern Warfare 2019 года оказался очень успешным, так что теперь разработчики хотят провернуть нечто подобное с Black Ops. Игроков ожидает напряжённая история о Холодной войне, которая перекликается с событиями оригинальной Black Ops. На gamescom 2020 должны показать первый геймплей игры.

Советский шпион «Персей» и Холодная война. Первый тизер Call of Duty: Black Ops Cold War

Destiny 2: Beyond Light

Beyond Light – новое крупное дополнение для Destiny 2, которое ещё сильнее расширит вселенную игры. В нём стражи отправятся на Европу, один из спутников Юпитера, и научатся контролировать Тьму. При этом вернут некоторые локации из первой части Destiny, а зоны с низкой популярностью уберут из игры.

Scarlet Nexus

Scarlet Nexus – новая игра от Bandai Namco, которая развивает серию независимых аниме-экшенов студии. Об игре пока известно очень мало. Возможно, на gamescom 2020 она обрастёт подробностями. Зато уже известно, что Scarlet Nexus выйдет на консолях следующего поколения.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Один из первых эксклюзивов PS5 должен показать всю мощь SSD консоли. Ведь в Rift Apart будет совершенно бесшовный переход между абсолютно разными мирами. Как это скажется на геймплее – пока загадка. Но показ игры на gamescom 2020 должен раскрыть её.

DIRT 5

Популярная серия гонок DIRT возвращается с пятой частью. Её покажут и gamescom 2020, причём разработчики пообещали некие интересное новости. Возможно, презентуют некий интересный игровой режим или состоится крупный касательно игры.

Гонка в грязи без грязи. Показан геймплей DiRT 5

World of Warcraft Shadowlands

Shadowlands станет уже восьмым крупным дополнением для популярной MMORPG World of Warcraft. Его посвятят землям душ мертвецов, а представители всех рас смогут выбрал класс рыцаря смерти. Само собой, поднимут максимальный уровень и добавят множество новых активностей на любой вкус.

DOOM Eternal: The Ancient Gods

DOOM Eternal уже стал чуть ли не самым главным шутером года, а то и последних лет. Причём в нём было не только интересно стрелять, но и следить за историей. Дополнение The Ancient Gods должно ещё сильнее расширить вселенную DOOM. При этом про отстрел демонов никто не забыл, так что мяса будет много.

Little Nightmares II

Первая Little Nightmares была отличной игрой, которая совмещала жуткую атмосферу с несколько мультяшной стилизацией. Вторая часть продолжит историю девочки Шестой, которая найдёт себе товарища Моно. Играть мы будем как раз за последнего, а Шестую возьмёт под свой контроль компьютер.

Medal of Honor: Above and Beyond

Казалось, что про серию Medal of Honor EA давно забыла. Но она нашла для себя неожиданное возрождение в облике шутера для виртуальной реальности Medal of Honor: Above and Beyond. Его созданием занимается Respawn Entertainment (Titanfall, Apex Legends), в которой много ветеранов игровой индустрии. Так что игра может получиться действительно годной.

Какие сюрпризы могут быть

Ведущий Opening Night Live Джефф Кили рассказал, что презентации на gamescom 2020 будет в основном посвящены уже анонсированным играм. Возможно, нас ожидают крупные сюрприз от Sony и Microsoft, которая станут эксклюзивами консолей следующего поколения. Что это будет – загадка. Но лучше лишний раз не надеяться на какое-нибудь возвращение Silent Hill.

Презентации с gamescom 2020 стартуют в 21:00 по московскому времени. За полчаса до этого начнётся прешоу с некоторыми играми.