Самые известные и привлекательные ведущие киберспортивных клубов

Девушки, которые покоряют мужчин не только своим видом, но и голосом.

Большинство девушек в киберспорте занимают определённые публичные должности. Есть исключения, как Пан RuRu Цзе, которая владеет киберспортивными клубами LGD и CDEC, но таких личностей всё-таки немного. Зачастую девушки выступают в роли ведущих в студиях освещения и на YouTube-каналах. Рассмотрим самых интересных девушек, работающих на медиа-площадках разных киберспортивных организаций. Многие ведут какие-то отдельные программы, а другие занимаются медиа-пространством целых составов.

Самая большая делегация девушек интервьюеров у Natus Vincere. В украинской организации любят, чтобы за разными составами следили разные люди.

Яна BLACK BUNNY Дыченко

Фото: showblackbunny

Девушка, имеющая известность не только в киберспорте. Яна была участником украинской версии программы «Холостяк», где дошла до 8 серии, но после ушла по собственному желанию.

Она ведёт несколько рубрик на YouTube-канале NAVI. Берёт интервью у игроков клуба в разных дисциплинах, а также участвует в дайджесте, который выпускает организация.

Видео доступно на YouTube-канале NAVI Junior

Из примечательного: девушка любит видеоигры и ведёт активный образ жизни. Достаточно только посмотреть на её тело. Её мама — настоящая фанатка NAVI. Она интересуется всеми их выступлениями и даже пыталась стать стримером на Twitch.

Ведущая YouTube-канала NAVI Яна Дыченко. Участвовала в шоу «Холостяк» и косплеила Китану Её мама играет в PUBG и фанатеет от NAVI.

Яна b2ru Химченко

Вторая Яна, но далеко не популярности, а всего лишь в нашем списке. B2ru можно смело назвать старожилом русскоязычного киберспорта. Она известна ещё по выступлениям в профессиональных командах по Dota 2 в середине 2000-х.

Видео доступно на YouTube-канале HyperX RU

Как ни странно, но Яна начинала свою карьеру репортёра не в составе «рождённых побеждать», а в стане их постоянного конкурента по региону Virtus.pro. Она почти сразу снискала любовь сообщества и является желанным человеком в любом интервью команды Natus Vincere по Dota 2.

Дарья Абрамова

Даша получила внимание коммьнити благодаря работе на Эпицентре. Да, это та самая девушка, которая стояла за спинами наших клубов и, по мнению игроков, приносила им удачу.

Теперь вы спросите: «Почему она тогда здесь?». Знаете, всё очень просто. Даша работала интервьюером у f0rZe и брала несколько интервью на YouTube-канале M5. Если судить по её странице ВКонтакте, то, вероятно, сейчас она работает в организации Cyber Legacy.

Юлия Крамник

Фото: jkramnik

Юля была ведущей российского клуба Gambit Esports на протяжении двух лет. В начале августа она объявила о своём уходе из организации. Она не настолько харизматична, как её коллеги из Virtus.pro и Natus Vincere, о чём киберспортивные фаны не раз отмечали. Но она уверенно держалась в кадре и грамотно строила свою речь. После ухода из Gambit девушка переехала в США. Ходят слухи, что Юлия уже долгое время встречается с 28-летним бывшим игроком Evil Geniuses по Dota 2 Питером «ppd» Дагером. Кто его знает, может уже совсем скоро мы увидим её на канале какого-нибудь американского киберспортивного клуба?

Видео доступно на YouTube-канале Юлии Крамник

Сабрина Sab Вонг

Фото: sabrina.wong

Как говорит сама Сабрина о себе, то она занимается большим количеством вещей в составе команды Evil Geniuses, но большому кругу фанатов клуба больше известна в качестве интервьюера на их канале. Помимо всего прочего Сэбби является директором одного из брендов одежды KILLSTEAL, который сотрудничает с большинством американских киберспортивных организаций. Что примечательно для нашего региона, но обыденно для Америки – у Сабрины есть ТикТок.

Мария Mrs. Marple Ермолина

Фото: marple

Когда у данной персоны только начали выходить выпуски на личном YouTube-канале, то её прозвали «киберспортивный Дудь». Мария славится не только деятельностью в клубе. Она ведёт свой собственный канал, где рассказывает о разных личностях из киберспорта и гейминга.

Маша была человеком не из киберспорта, а обычной девушкой, которая приехала учиться в столицу России, покоря ступень за ступенью. Она работала журналистом, была ведущей на радио, помощником продюсера. Сейчас уже сложно представить российский киберспорт без Маши.

Также у «Миссис Марпл» (именно так называется её канал на YouTube) есть «Мистер Марпл», который является не только её помощником в определенных делах, но и надёжным плечом. Ах и да, ещё «Люцифер». Не подумайте ничего плохого, это их домашний мини-пиг.

Маша – талисман лучшей команды России. В неё влюблены тысячи болельщиков И да, она снималась в мужском журнале – куда же без этого?

Мы перечислили всех известных девушек репортёров из киберспорта?

Нет, это далеко не так. На самом деле девушек, которые работают в киберспорте, даже на таких позициях, довольно много. Есть ещё те, кто остаётся за кадром: дизайнеры, менеджеры, редакторы и так далее. В следующий раз поговорим о девушках, которые занимаются операционной деятельностью и занимают управленческие должности.