Миранчук, Обляков и еще 8 российских футболистов, которые станут сильнее в FIFA 21

Через месяц в продаже появится новая версия футбольного симулятора FIFA 21 от компании Electronic Arts. К сожалению, с прошлого года самая популярная видеоигра про спорт не имеет лицензии на российский чемпионат, но включить в свой онлайн-состав игроков «Локомотива», «Спартака» и ЦСКА всё ещё возможно, ведь эти команды доступны в разделе «Остальной мир».
Скорее всего, так будет и в этот раз, но с той лишь разницей, что некоторые российские игроки в FIFA 21 станут сильнее. Мы изучили всех наших игроков, представленных в прошлой версии, и пытаемся угадать, кого из них разработчики спустя год посчитают более перспективными.
Алексей Миранчук
Рейтинг базовой карточки в FIFA 20: 78
Прогноз на FIFA 21: 81-82
Безоговорочным номером один в этом списке должен стать новоявленный легионер Алексей Миранчук, который недавно подписал контракт с «Аталантой». В отличие от наших клубов, команда из Бергамо гарантировано появится в FIFA 21 вместе со всеми старыми и новыми игроками.
24-летний полузащитник за год стал настоящим лидером «Локомотива» и одной из главных надежд итальянского клуба. Прошлогодний рейтинг 78 в текущих реалиях кажется слишком низким – Миранчуку можно накинуть как минимум 3-4 очка, улучшив едва ли не каждую из характеристик.
Александр Головин
Рейтинг базовой карточки в FIFA 20: 79
Прогноз на FIFA 21: 80-81
Возможно, небольшой апгрейд получит и Александр Головин. Да, назвать прошлый сезон удачным для хавбека «Монако» сложно, но россиянин успел стать настоящим лидером коллектива из Франции. В FIFA 20 у него было три карточки с рейтингом 79, 82 и 89 – увеличить характеристики стандартной карточки до 80-81 будет не лишним.
Фото: asmonaco.com
Зелимхан Бакаев
Рейтинг базовой карточки в FIFA 20: 71
Прогноз на FIFA 21: 74-75
Болельщики «Спартака» наверняка надеются увидеть улучшенные характеристики молодого таланта Зелимхана Бакаева. В прошлом году хавбек попал в команду недели и получил карточку с улучшенными характеристиками (общий рейтинг 78 вместо 71). Теперь игрок сборной может надеяться на показатели в районе 74-75. Основное внимание стоит обратить на способности футболиста к дриблингу и передачам…
Наиль Умяров
Рейтинг базовой карточки в FIFA 20: 63
Прогноз на FIFA 21: 68-70
Максим Глушенков
Рейтинг базовой карточки в FIFA 20: 64
Прогноз на FIFA 21: 68-70
В числе претендентов на повышение и другие молодые футболисты «красно-белых». Больше всего шансов у игрока основы Наиля Умярова: в прошлом году разработчики «нарисовали» ему лишь 63 балла, и теперь стоит ждать резкого повышения. В меньшей степени, но это касается и Максима Глушенкова (64 в FIFA 20) – карточки спартаковцев могут укрепиться до 68-70 пунктов.
Константин Марадишвили
Рейтинг базовой карточки в FIFA 20: 60
Прогноз на FIFA 21: больше 60
Заслужили более мощные карточки в новой FIFA и новые таланты из ЦСКА. Год назад Константин Марадишвили с рейтингом 60 был одним из самых слабых российских футболистов. Сейчас полузащитник добавил, выходит в основном составе «армейцев» и постоянно развивается: оставить его карточку без изменений будет как минимум странно.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Иван Обляков
Рейтинг базовой карточки в FIFA 20: 73
Прогноз на FIFA 21: больше 73
Константин Кучаев
Рейтинг базовой карточки в FIFA 20: 67
Прогноз на FIFA 21: больше 67
Это же касается одного из лидеров ЦСКА и молодёжной сборной страны Ивана Облякова. Да, на фоне партнёров у него и в прошлом году был высокий рейтинг, но согласитесь, что 73 – слишком мало для того, что показывает россиянин в последних матчах. Добавить хавбеку пару дополнительных очков в FIFA 21 было бы справедливо. Как и Константину Кучаеву поднять рейтинг с 67 баллов, ведь он здорово проявил себя на старте нового сезона.
Дмитрий Баринов
Рейтинг базовой карточки в FIFA 20: 71
Прогноз на FIFA 21: 74-75
В «Локомотиве» прекрасный год провёл полузащитник Дмитрий Баринов, укрепив роль одного из лидеров на поле и увеличив трансферную стоимость на несколько миллионов долларов. Показатели передач и дриблинга стоит увеличить, как и общий рейтинг с 71 балла хотя бы до 74-75.
Дмитрий Рыбчинский
Рейтинг базовой карточки в FIFA 20: 58
Прогноз на FIFA 21: больше 58
В конце концов внимая авторов FIFA 21 заслуживает партнёр и тёзка Баринова Дмитрий Рыбчинский. Да, это не самый топовый футболист РПЛ или своего клуба, но рейтинг 58 (45 за защиту и выносливость) выглядит просто смешно. Разработчикам стоит признать, что в прошлом году они ошиблись, оценивая перспективы хавбека.
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