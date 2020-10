Diretide вернулся спустя семь лет. Советы по прохождению нового ивента в Dota 2

29 октября в Dota 2 было добавлено новое игровое событие Diretide, посвящённое наступающему празднику Хэллоуина. Последний раз «Восстание Тьмы» появлялось в игре аж в 2013 году – каждый год геймеры ждали возвращения одного из самых интересных ивентов, но разработчики решились на этот шаг только сейчас. Спустя семь лет!

До 22 декабря игроки будут получать очки за игру в специальном режиме, а также за успехи в обычных матчах. За каждые 100 баллов можно получить одну из тематических наград: призрачного курьера, новый вард, косметический набор для одного из персонажей и многое другое. Как и полагается, фармить баллы в Diretide намного проще и веселее – но перед игрой стоит запомнить пару правил.

Основы

Если вы играли в Diretide раньше, новый режим покажется вам знакомым. Принцип остался тем же: матч «пять на пять», где из монстров выпадают конфеты, а игроков по очереди атакует Рошан. Команда, которая собрала и донесла до общей копилки больше конфет, побеждает. Только теперь игра проходит быстрее и динамичнее: нужно победить в трёх раундах по пять минут.

Игрокам предстоит решать несколько задач, грамотно распределив усилия между сражениями с соперниками и фармом конфет различными способами. Можно отбирать их у врага, фармить нейтральных монстров и разрушать вражеские строения. Кроме того, не стоит забывать о существовании Рошана и ловких соперников, которые могут отобрать у вас всё нажитое честным и нечестным трудом.

Выбор персонажей

Для победы в Diretide стоит выбирать активных героев, которые могут непрерывно участвовать в тимфайтах и пушить боковые линии. Ещё лучше, если ваши персонажи имеют командные ауры и урон по области, пригодятся и эскейп-способности, которые позволят быстро уйти от соперников и перемещаться по карте.

Видео опубликовано на YouTube-канале Dota 2

Среди керри-героев лучше других будет Sven – в основном за счёт сплеш-урона по нескольким врагам сразу и ультимейта Warcry, который даст броню всем союзникам поблизости. Кроме того, у него есть стан – один из лучших в игре.



Хорошими альтернативами Свену могут стать очень сильная Phantom Assassin, постоянно увеличивающий свою ловкость Slark или мобильная Windranger. Для «Восстания Тьмы» также подойдёт выпавший из меты Sniper (до него просто трудно добраться) и Clinkz – последний из-за багов может съесть больших крипов и стать настоящей имбой.

Кроме того, вам нужен минимум один активный персонаж с хорошим магическим уроном, которых в Dota 2 достаточно. Чаще других в новом режиме побеждает Void Spirit, очень хорош Ember Spirit. Invoker, если кто-то действительно умеет использовать все его возможности. Подойдут герои с AoE, такие как Skywrath Mage или Venomancer.



Лучшим танком для Diretide пока кажется Underlord. Его можно встретить в каждой второй игре – и это совершенно справедливо: каждая способность этого персонажа прекрасно подходит для победы. Тут и оцепенение по области Pit of Malice, и аура уменьшения урона соперников, и крутой ультимейт-телепорт для всей команды почти в любую точку карты.



Другой имбой «Восстания Тьмы» стал Undying. И не только за счёт бага, который позволяет ему стать бессмертным – ошибку скоро поправят. Но Soul Rip будто изначально создан для режима с большим количеством врагов, поэтому если Дёрджа не забанили, спешите забрать его себе.



Саппорт. Хочется, чтобы герой лечил союзников, как Oracle, но стоит помнить, он не всегда полезен при фарме и пуше. В то же время не стоит полностью забывать о восстановлении здоровья, выбрав Disruptor или Earth Spirit. Хорошим решением будет нечто сбалансированное, вроде Witch Doctor или Dazzle.

Покупка предметов

Не менее важным аспектом победы в Diretide является итембилд. Стоит помнить, что раунд идёт всего пять минут. Хотя золото капает быстрее, чем в простых играх, не стоит делать ставку на лейт-артефакты, которые вы просто не успеете купить сразу.



Самыми эффективными станут командные предметы и ауры – команде просто необходимы вампиризм от Vladmir's Offering, аура Drum of Endurance и Veil of Discord (особенно для магов). После двух-трёх раундов стоит задуматься о приобретении Guardian Greaves или Pipe of Insight (в зависимости от ситуации), не лишними будут Shiva's Guard и Assault Cuirass.



Не стоит забывать о предметах на урон, но в такой активной игре гораздо важнее будут именно артефакты, которые помогут всей вашей команде или навредят чужой. Соло-действий Diretide почти не подразумевает – и карта маловата, и сам геймплей динамичен.

Действия по игре

С непривычки у игроков могут разбежаться глаза. Слишком много объектов и задач, решение которых нужно максимально сбалансировать для победы. Тут нужна и грамотная коммуникация с тиммейтами (лучше всего играть с друзьями), и собственный опыт. Но мы всё же готовы дать несколько универсальных советов, которые сделают вашу жизнь проще.

Мы уже успели упомянуть, что жизнь игрока в Diretide будет куда проще, если в команде есть персонажи, способные быстро пропушить. Убийство крипов на линии позволяет не только фармить тянучки, но и получить контроль над картой и давить на строения противника. Если он зазевается, можно разрушить башню и получить бонусные конфеты.



Старайтесь, чтобы на линии постоянно оставался как минимум один герой. Конфеты на базу сможет отнести саппорт. Даже поражение союзников в тимфайте позволит получить герою время, чтобы свести потери к минимуму. Кроме того, вы всегда будете контролировать площадь около пугал.



Награды пугала появляются на первой, третьей и пятой минутах каждого раунда. Эти объекты располагаются на двух противоположных концах карты и дают приличное количество конфет. Поэтому стоит вовремя вспоминать об этом и собираться всей командой, чтобы получить преимущество. Напоминает контроль рун – важно получить преимущество у одного пугала и попытаться навязать борьбу у второго.

С другой стороны, стоит вспомнить борьбу за Рошана в обычных играх. Просто уничтожить пугало мало: вторая команда в это время сможет занять удачную позицию, вытянуть кого-то из врагов или просто утащить конфеты после выпадения (лучше других это делает Void Spirit). Не стоит вливать весь урон в объект, грамотнее будет оценить обстановку и сыграть от соперника.



В этом может помочь и главный монстр игры. Не забывайте следить, за кем охотится Рошан – желательно иметь в запасе пару лишних тянучек, чтобы моментально переключить босса на соперника. Если Рошан охотится за врагом или уже проклял его, это очень удачный момент для атаки, поскольку враги максимально дезориентированы и теряют ресурсы.



Не забывайте, что если вы уже потеряли конфеты, то всегда можете их вернуть. Например, подловить и убить соперника с большим количеством тянучек. Или сделать вылазку на базу врага – как командой с помощью ультимейта Underlord, так и в одиночку. Для последнего прекрасно подходят мобильные персонажи и герои с невидимостью – останется лишь отвлечь врага.



В целом Diretide – режим про грамотное распределение ресурсов и их контроль. То же самое, что и в обычной катке в Dota 2, только тут события разворачиваются быстрее. Очень важно понимать, какое действие в данную секунду будет максимально продуктивным для вас и помешает сопернику. Сыграйте несколько матчей, не забывайте о наших советах, и вскоре начнёте побеждать.

Награды Diretide

Однако главным событием для игроков в Dota 2 стал не новый режим, а награды. Огромное количество различных предметов и косметических бонусов, многие из которых можно получить бесплатно, накапливая баллы. За другие из специальной сокровищницы нужно заплатить $2, 50.

Видео опубликовано на YouTube-канале DotaCinema

Авторы Dota 2 добавили связь с Торговой площадкой Steam и теперь продать или купить предмет можно сразу в игре. Но если расставаться с ненужными или неинтересными вещами лучше прямо сейчас, то с покупками советуем не торопиться. Пока новых предметов слишком мало и цены на них в первый день Diretide могут быть завышены в несколько раз. Лучше немного потерпеть и затем купить ту же самую вещь в несколько раз дешевле.



Не самым удачным решением пока выглядит и обмен десяти предметов на случайный, но более высокого разряда. Возможно, это будет актуально в дальнейшем, но пока лучше либо продавать ненужные предметы, либо приберечь до конца «Восстания Тьмы». Спешить некуда – ивент продлится до 22 декабря.

Видео опубликовано на YouTube-канале dotatvru

Стоит помнить, что быстрее всего очки Diretide можно заработать в тематическом режиме, запуская его два-три раза в день. Это займёт около часа: столько же, сколько в среднем длится одна игра. Однако если вам станет скучно, лучше не мучить себя и просто играть в Доту. Баллы и награды от вас никуда не денутся.