Темнокожий паук без претензий на лидерство. История Майлза Моралеса из «Человека-Паука»

Среди читателей вряд ли найдётся хоть один человек, который задастся вопросом: «А кто такой Человек-Паук?». Питер Паркер — супергерой, не нуждающийся в представлении. В детстве многие выпрашивали деньги у мам и пап на комиксы про паучка, которых выходило невероятно много. Кто-то смотрел сериалы по Jetix или СТС, другие смотрели фильмы. В общем, с дружелюбным соседом знакомы все. А вот кто же такой Майлз Моралес? Замена основного персонажа в угоду толерантности? Давайте познакомимся с героем, прежде чем ответим на данный вопрос.

Через вселенные

Подобно Джокерам и Бэтменам вселенных по «Человеку-Пауку» крайне много. В одной из них действия проходят в 2099-м, а роль паука на себя примерил мексиканец Мигель О’Хара — учёный лаборатории «Алкемакс», создателем которой является Питер Паркер.

Мигель работал над устройством, способным объединить ДНК паука и человека, но корпорация воспользовалась предварительными результатами без воли создателя, а в результате испытаний погиб человек. Когда Мигель решил оставить работу над проектом, он узнал, что корпорация подсадила его на наркотик собственного производства. Желая избавиться от зависимости, главный герой проник в лабораторию и попытался провести генетическую операцию для избавления от зависимости, но параметры аппарата были изменены на воспроизведение ДНК паука. В этот раз эксперимент удался, и Мигель стал «Человеком-Пауком». Новоиспечённый герой направил все свои силы против «Алкемакс» и её мрачных задумок.

Но не все вселенные уходят в такое далёкое будущее: Spider-man: Нуар отправляет нас в прошлое — во времена Великой депрессии альтернативного Нью-Йорка 1933 года, где Питер работает помощником популярного журналиста Бена Уриха. Однажды Паркера кусает экзотический паук, и ему мерещится паучий бог, который наделяет главного героя суперспособностями.

Как оказалось, начальник Питера шантажирует лидирующего мафиози Нью-Йорка Нормана Озборна по кличке Гоблин. Питер делает себе костюм из униформы пилота первой мировой покойного дяди Бена и ставит себе цель отомстить Озборну и его банде за убийство дяди. А есть вселенная Ultimate, в которой Майлз не заменяет Питера, а существует совместно с ним.

Личность Моралеса

В комиксах Майлз предстаёт обычным подростком со своими проблемами и серыми буднями. В один из таких дней парень решил навестить своего дядю Аарона, вора по прозвищу Бродяга. Майлз приходит к нему в гости, несмотря на запрет своих родителей, и там его кусает паук, украденный из старого здания «Oscorp». От укуса Майлз теряет сознание.

Когда отец приезжает за сыном, между братьями разворачивается конфликт, во время которого Майлз убегает из дома, и уже на улице замечает свою первую способность — невидимость.

Постепенно сила внутри парня начала раскрываться, и Майлз открывает секрет своему другу Ганке Ли — он послужил прототипом для Неда Лидса в фильме о последнем «Человеке-Пауке».

Ганке сообщает Майлзу, что первый «Человек-Паук» получил способности через укус и посоветовал другу пойти по его стопам, но Майлз отказывается, так как его отец негативно отзывается о мутантах.

Принятие способностей

Когда друзья решили разузнать о пауке из «Oscorp» и пошли к дяде Аарону — родственника не оказалось дома, но во время этой же прогулки они замечают горящее здание, из которого Майлз спасает людей. Вот он, казалось бы, переломный момент, но нет, отношение к мутантам у парня останется прежним даже после этого случая.

Всё изменилось в день, когда Майлзу сообщили о битве между двумя командами супергероев — Мстителями и Алтимейтс на мосту Квинсборо, в которой ранили «Человека-Паука». Майлз решил помочь герою, но пришёл слишком поздно — Питер был мёртв.

На похоронах он встретил подругу Питера Гвен Стейси и решил узнать у неё о причинах, побудивших покойного стать «Человеком-Пауком». Гвен поведала историю о смерти дяди Бэна и сказала слова, ставшие девизом Питера: «С большой силой приходит большая ответственность». Именно здесь и начинается переломный момент в жизни Майлза и его становление как личности.

В Майлзе нет ничего плохого. Дайте ему шанс

Изначально многих людей повергла в шок новость о том, что «Человек-Паук» стал чёрным. Пошли очередные разговоры о толерантности, о вездесущей замене актёров на чернокожих, как это было, например, в «Ведьмаке». Но если историю с «Ведьмаком» ещё можно понять, то каким образом это относится к Майлзу? Он является абсолютно новым персонажем вселенной Ultimate. С Питером его объединяют дружба и похожие способности.

Жаль, что некоторые продолжают стоять на своём, считая на полном серьёзе, что чёрный цвет кожи оскорбляет честь паука. Хочется спросить у них же, а не оскорбляет ли их женская версия паука — Джессика Дрю? Поймите, Майлз не претендует на место основного паука, Майлз — его друг. Новая игра о другом герое со своими жизненными ценностями и интересами.

К счастью для нас, разработчики из Insomniac не пытаются опять рассказать о комиксных историях, а хотят принести что-то своё. Одним из ярких примеров таких изменений является предыстория Майлза, связанная с его отцом. В игровой вселенной Джефферсон Дэвис является офицером полиции, который ненадолго объединяется с пауком для расследования дел преступной организации, но его убивают во время политического митинга. В комиксах же подобного никогда не было, разработчики хотят предложить нам своё видение событий и показать становление героя через призму гибели отца. Нет сомнений, что изменений будет гораздо больше, но что именно изменится — будет видно после релиза, который, кстати, состоится уже сегодня, 12 ноября.

Не стоит ставить клеймо на Майлзе, даже не познакомившись с ним, ведь судьбы двух пауков похожи: они познали боль утраты в раннем возрасте, оба любят свою семью и хотят защитить город и людей, ничего не требуя взамен. Судьбы схожи, но характер разный, а новая часть игры поможет его раскрыть. Питер уже много лет является стражем Нью-Йорка, нет сомнений, что его ученик не подведёт жителей города и фанатов игры.