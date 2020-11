В России выходит PlayStation 5. Опробовали «некстген» и остались в восторге от геймпада

Дождались! PlayStation 5 вышла во всех странах, включая Россию. Единственное, что может омрачить этот праздник, — большой дефицит консолей и проблемы в поставках. Ведь даже те игроки, которые предзаказали консоль уже давно, могут не получить её в срок. Это, конечно, плохо, и можно опять во всём обвинить коронавирус, но я искренне надеюсь, что до новогодних праздников консоль получат если не все, то большинство. А пока её могли первыми опробовать журналисты, блогеры и знаменитости. Мне тоже удалось пощупать консоль и запустить на ней несколько игр, включая новый Demon's Souls. Ну как новый — графически улучшенный ремейк самой первой игры серии, призванный показать всю мощь «некстгена» прямо здесь и сейчас.

Когда выходят новые консоли (а выходят они раз в 7-8 лет) — мы ожидаем от них новых эмоций и ощущений. Можно смело сказать, что PS5 эти эмоции и ощущения дарит сполна. Именно о них и поговорим. Первые впечатления они, как известно, самые сильные и запоминающиеся.

PlayStation 5 наяву смотрится гораздо лучше, чем на фото

Внешний вид консоли вызвал много вопросов. Наверное, это самый спорный момент в PS5, ведь консоль получилась гигантской и вызывающей. С одной стороны, плохо, когда твоя консоль почти достаёт до телевизора, который висит на кронштейне. К тому же она настолько высокая, что поместится вертикально не на всех полках, тумбочках и сервантах. С другой стороны, первое, на что обращают внимание гости, пришедшие к тебе домой, так это именно на неё.

PlayStation 5 невозможно не заметить. Во-первых, белый цвет (именно белый, а не кремовый или грязновато белый) и оригинальный футуристичный дизайн, выходящий за рамки привычного, хочешь не хочешь, но будет привлекать взгляды. Если ваша квартира выполнена в хай-тек стиле и напичкана современной техникой, то эта консоль точно вас не разочарует внешним видом. У меня есть тепловентилятор от Toshiba, который, как и PS5, выглядит необычно, выполнен в том же цвете и стиле. Так вот, эти два дорогих и красивых устройства идеально гармонируют друг с другом.

В комплекте с консолью идёт подставка, большой необходимости в которой нет. И да, консоль лучше ставить вертикально. В горизонтальном положении весь лоск PS5 резко улетучивается.

По моему мнению, консоль выглядит гораздо круче, чем на фото. Это именно тот случай, когда лучше 100 раз увидеть и потрогать, чем один раз услышать и сделать неправильные выводы.

Интерфейс переработали, убрав (и спрятав) всё лишнее

Пульсирующий логотип PlayStation встречает нас при запуске консоли, после чего мы попадаем на рабочий стол, где в первую очередь замечаем, что с него убрали всё лишнее, а окошечки приложений и игр сделали меньше. Медиа и игры разделили. Раньше было всё навалено в библиотеке — и игры, и приложения. Сейчас, чтобы запустить YouTube, нужно нажать на R1 и провалиться в приложения. Потом точно так же вернуться обратно, нажав на L1.

Всё работает очень плавно и быстро. Чтобы попасть в PlayStation Store, теперь не нужно какое-то время ждать, когда же он загрузится. Магазин полностью интегрировали в интерфейс. При переходе на значок PS Store вы сможете моментально просмотреть всю информацию по играм, пройтись по новинкам, коллекции и посмотреть топ продаж.

Единственное, что всё-таки разочаровывает в новом интерфейсе, это отсутствие браузера и невозможность изменить стиль интерфейса. Было бы конечно круто, если бы разработчики в будущем реализовали такую возможность — на PlayStation 4 можно было менять темы, подстраиваясь под актуальные новинки.

Попытка сделать аналог Xbox Game Pass

Чем гордятся игроки на Xbox, так это возможностью запускать более 100 игр по подписке. Sony попыталась реализовать что-то подобное и на своей PS5. Если вы купили консоль от Sony в первый раз или пропустили большинство хитов на PS4, то можете просто оформить подписку PS Plus Collection и скачать 20 доступных на данный момент игр. Это конечно не 100 игр, но на первое время такого количества проектов должно хватить.

Что касается обратной совместимости, то не все игры получили повышение в производительности. Зато все основные эксклюзивы Sony — это и God of War, и Days Gone, и The Last of Us II, и Ghost of Tsushima — работают без придирок. Когда начинаешь запускать эти же игры на PlayStation 4, то сразу же замечаешь заторможенность и дёрганность картинки. На PlayStation 5 все перечисленные игры работают при 60 кадрах. Надо ли говорить про плавность?

Но отдельно хотел бы сказать про быстрые загрузки в играх. SSD-накопитель — это лучшее, что могли поставить в новые консоли. Знаете, я специально записал, за сколько загружается Days Gone на PlayStation 4 и PlayStation 5. За то время, пока игра загрузится на четвёртой «плойке», можно пойти заварить себе чай и сделать парочку бутербродов. Для сравнения: Days Gone на PS4 загрузилась за 3:35. На PS5 игра загружалась чуть больше минуты.

Во что играть на старте помимо старых эксклюзивов?

Вау-эффекта (именно от качества картинки) я испытал разве что в Demon’s Souls, где графика действительно поражает и влюбляет в себя. И ты думаешь: а ведь это не самое крутое, что нас ждёт. Для мощного всплеска эмоций, чтобы, знаете, сидеть с открытым ртом, потеряв дар речи, не хватает действительно мощных и прорывных игр, которые припасены на будущее. Но Demon’s Souls, повторюсь, это что-то с чем-то. Я не знаю, как описать всё увиденное мною без использования эмоциональной окраски слов. Но игра, ребята, выглядит реально бомбезно.

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Я понимаю, что стартовая линейка игр достаточно скудна, но эксклюзивы, хоть их и немного, всё же есть. Помимо Demon’s Souls, вы можете оценить, как работает функция трассировки лучей в Spider-Man: Miles Morales, повеселиться со своей девушкой в простеньких платформерах — Sackboy: A Big Adventure и Astroʼs Playroom. Кстати, последняя вшивается в консоль бесплатно и демонстрирует все преимущества нового контроллера, являясь, по сути, технодемкой, но технодемкой, выполненной на приличном уровне. Моя жена при первом же виде этой игры забрала геймпад и больше его не отдавала. На примере другого человека, который играет в видеоигры редко, я посмотрел, какое же удивление и шок он испытал, когда дотронулся до нового геймпада.

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Ничто не будет отвлекать вас от игр: консоль почти не слышно

Главной проблемой PS4 был издаваемый ею шум. Иногда я просто не мог поиграть за телевизором ночью — приходилось тащить консоль в другую комнату и присоединять её к монитору. Четвёрка шумела, как самолёт. Чтобы услышать новую консоль, надо постараться.

С DualSense игры чувствуешь на кончиках пальцев

Когда вначале я говорил про новые ощущения и эмоции, то прежде всего имел в виду новый контроллер DualSense. Благодаря адаптивным триггерам с сопротивлением и точечной вибрации от событий, происходящих в играх, вы будете получать непередаваемые ощущения.

Когда ваш персонаж катится по льдине на коньках, вы начинаете ощущать характерный хруст и скрежет коньков по льду. Когда он натягивает тетиву лука — руки ощущают растущее напряжение. Можно, даже не глядя, определить, на какую поверхность встаёт ваш персонаж — будь то снег или песок. Эти ощущения невозможно описать словами. Вы просто чувствуете всё — дождь, снег и взрывы настолько точно, насколько это вообще возможно. Шутка ли, но в следующем поколении консолей осталось только научиться передавать запахи.

Кстати, сам геймпад лежит в руке отлично. Он меньше, чем геймпад от Xbox, но больше, чем геймпад Playstation 4. Такая золотая середина между боксовским геймпадом и геймпадом прошлого поколения. Он потяжелее DualShock, но разница в весе практически не ощущается. Наоборот, DualSense мне показался самым удобным и комфортным геймпадом среди всех геймпадов, которые я когда-либо держал в руке.

Насколько хватает полностью заряжённого аккумулятора геймпада — точно сказать не смогу. Но за шесть часов игры в Demon’s Souls он у меня ни разу не разрядился. Говорят, что в Astro’s Playroom геймпада хватает всего на два часа, а в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — на пять с половиной часов. Видимо, всё зависит от того, насколько активно в играх задействуется новая технология с триггерами и отдачей.

***

PlayStation 5 производит сильное впечатление. За 46 990 рублей (именно столько стоит консоль с дисководом в России) и за 37 990 рублей вы получаете быстрые загрузки в играх, 60 кадров в разрешении 4К, новые ощущения от игрового процесса с чётким геймпадом и большой задел на будущее. Sony опять сделает ставку на дорогие одиночные игры, но их придётся подождать.

Самый очевидный минус во всей этой истории один — это космические цены на игры. Вот скажите, много ли россиян смогут позволить себе покупать игры за 5 тысяч? Те счастливчики, которые сумеют получить консоль на старте, чтобы оценить и прочувствовать весь этот некстген, должны будут отдать за две только игры — Spider-Man: Miles Morales и Demon's Souls — почти 10 тысяч рублей. А пока дождёшься скидок и акций на эти игры — подоспеют уже другие.

При установке региональных цен Sony смогла бы полностью убить конкуренцию на российском рынке и победитель консольной гонки был бы ясен. Но в нынешней ситуации, когда у соперника есть Game Pass, точно сказать, кто будет лидером, достаточно проблематично.