В день старта продаж PlayStation 5 случился кризис поставок. Чья это вина?

Что случилось?

Продажи PlayStation 5 стартовали 19 ноября по всей России. Покупателям, сделавшим предзаказ, консоли должны были доставить на дом или в пункты самовывоза. Однако вчера магазины стали рассылать уведомления, что «по независящим причинам» доставки переносятся на неопределённый срок.

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Сложности наблюдались у всех ритейлеров: «М.Видео», Ozon, «Эльдорадо», «1С-Интерес», DNS. При этом в основном проблема коснулась покупателей из Москвы и Московской области, где сохраняется повышенный спрос на покупку PS5.

Неофициально представители магазинов объясняют кризис действиями Sony Corporation. В оговоренный срок консоли якобы просто не прибыли на склады, а об изменившихся датах Sony тоже не заявляла. Магазины оказались в ситуации, когда до последнего ждали поставку и не рассылали покупателям сообщения, что доставка может задержаться.

Как магазины объясняют случившееся

«Чемпионат» запросил комментарии у крупных российских ритейлеров. Офис PlayStation Europe на запрос по поводу проблем с поставками PlayStation 5 пока не ответил.



Валерия Андреева, руководитель департамента по связям с общественностью Группы «М.Видео-Эльдорадо», рассказала, что постепенно доставки осуществляются:



«На данный момент мы получили только часть поставок PS5 и ожидаем пополнения в ближайшее время. То, что получили, мы уже развезли в магазины и начали курьерские доставки – многие покупатели «М.Видео» и «Эльдорадо» уже стали обладателями новинки. Так как часть консолей ещё не поступила к нам на склад, некоторые предзаказы будут доставлены с небольшой задержкой, как только информация нам стала известна, мы предупредили покупателей.

Все, кто оформил предзаказ в «М.Видео» и «Эльдорадо», обязательно получат покупку. Мы понимаем, как это важно и прилагаем все усилия, чтобы реализовать все доставки как можно быстрее. Мы также не исключаем возможности свободной продажи после того, как все предзаказы будут отправлены в доставку. Все, кто сделал заказ на консоль, обязательно её получат».



Пресс-служба Ozon:



«Ozon информирует клиентов с предзаказами о слотах доставки по мере поступления консолей на склады. Мы стараемся, чтобы срок получения долгожданной консоли был максимально коротким, но не можем повлиять на сроки поставок на склад. Ozon гарантирует, что все клиенты, оформившие у нас предзаказы на новую Sony PlayStation получат свои приставки».



В «1С Интерес» от комментариев отказались:



«Касательно ситуации с PS5 мы не можем давать комментарии. Всю доступную для покупателей информацию мы публикуем в наших группах в социальных сетях и сообщаем в рассылках покупателям, которые оформили предзаказы на консоли».