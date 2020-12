Эффектная подруга в парике. Лучшие образы Энжи Стрельниковой

Она покорила авторов League of Legends и русскоязычных фанатов этой игры.

25-летняя косплеерша Анжела Стрельникова из Санкт-Петербурга настолько прониклась героиней League of Legends Катариной, что решила её повторить и в реальной жизни. Большинство популярных косплееров начинали свой путь в индустрии с подобных историй, и в этом плане Энжи навряд ли сможет кого-то удивить. Но если бы не друзья, положительно оценившие её первый образ, то кто его знает, получили ли бы мы косплеера мирового уровня.

У венгерской косплеерши Enji Night русские корни. В детстве её путали с мальчиком Всему виной — короткая стрижка.

У Энжи 135 тысяч подписчиков в «Инстаграме». Её косплей получается стильным и ярким, а образы — эффектными и сексуальными. Нет, не подумайте, она не сидит на OnlyFans (сейчас редко найдешь косплеерш и стримерш, не имеющих на этом «развратном» сайте аккаунта) и не зарабатывает миллионы долларов, как Belle Delphine, обнажаясь перед подростками. И даже если кинуть ей 1 000 баксов на Patreon, то максимум, что она тебе покажет — это… косплей.

Энжи грамотно подчёркивает свою сексуальность крутым мейкапом, красивыми париками и удачными ракурсами. Но и про качественные материалы для своих будущих костюмов она, естественно, не забывает. Каждый образ обходится девушке примерно в 500 долларов. В её костюмах используется EVA-пена, термопластик, металл, кожа, детали и аксессуары, распечатанные на 3D-принтере. Большинство костюмов она прорабатывает самостоятельно, а если требуется помощь, то обращается за ней к проверенным мастерским.

Её фанатом является Киану Ривз. Лучшие образы королевы русского косплея Ирины Мейер Красота и талант в одном флаконе!

Является ли косплей основной деятельностью Энжи точно сказать нельзя. Известно, что помимо косплея она снимает мастер-классы по нанесению макияжа и пытается развиваться как бьюти-блогер, рекламируя товары для красоты. Разработчикам League of Legends настолько понравились её работы, что они в своё время пригласили её поучаствовать в съёмках для календаря League of Legends. Мы предлагаем оценить лучшие работы Энжи. Благо, удачных образов в её послужном списке хватает — и не только по вселенной League of Legends.

Член банды «Шельм» из Cyberpunk 2077

Эвелинн из League of Legends

Мисс Фортуна из League of Legends

Тифа Локхарт из Final Fantasy

Чужой из одноимённой серии фильмов и игр

Катарина из League of Legends

Кейтлин из League of Legends

Клинки Хаоса из God of War

Акали из League of Legends

Лара Крофт из Tomb Raider