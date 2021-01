Концовки из игр, которые запомнятся навсегда

Прохождение любой игры похоже на охоту. Сначала проходишь пролог — это выслеживание добычи. Потом сюжет начинает резко разгоняться, в этот момент жертва уже найдена и наступает самый динамичный процесс. А потом ты наконец убиваешь её и триумфально возвращаешься в берлогу с сочной тушей, которой хватит на всю семью. Это концовка, то, ради чего вообще стоит проходить игры. За последние годы вышло множество тайтлов, финал которых навсегда останется в наших сердцах. Мы вспомнили несколько таких.

Само собой, этот текст целиком состоит из спойлеров. Читайте на свой страх и риск.

Metro Exodus

В Metro Exodus две концовки: хорошая и плохая. Для позитивного финала Артём должен выполнить несколько условий, и одно из главных — сохранить жизни как можно большему количеству членов команды. Во время финальной миссии главный герой подхватит смертельную дозу радиации, и его жизнь будет висеть на волоске. Поможет переливание крови — если на борту «Авроры» достаточно напарников, то Артема удастся спасти. Весь отряд прибудет в безопасное место, разобьёт лагерь и начнёт новую жизнь.



Если же их будет мало, то главного героя ждёт мучительная смерть на руках любимой Анны, а в конце она будет проклинать его за это, стоя перед его могилой. В это время Артём окажется на поезде, который едет прямиком в ад.

Видео опубликовано на YouTube-канале BartGameTV.

Mafia: The City of Lost Heaven

История Томми Анджело может дать фору любому голливудскому фильму. Жизнь простого таксиста-нищеброда изменилась в одночасье всего за одну ночь, когда он подобрал на улице двух мафиози и впоследствии присоединился к их банде. Тогда Томми получил всё: женщину, тачки, деньги, уважение. Однако все мы знаем, что жизнь любого преступника заканчивается двумя сценариями — либо он попадает за решетку, либо получает пулю в лоб.



У Томми получилось сорвать куш. Сначала его поймали и посадили, а потом заставили сдать дружков и впоследствии выпустили на волю. Однако дон Сальери не забывает своих обидчиков. В тихий полдень к дому престарелого Анджело приехала машина с двумя громилами, которые напомнили ему об этом. У первой «Мафии» невероятно мощный финал, достойный замечательной истории обычного работяги.

Видео опубликовано на YouTube-канале Arman.

The Witcher 3: Wild Hunt

Основной сюжет третьего «Ведьмака» заканчивается тремя вариантами. Всё зависит от действий игрока — насколько он доказал, что понимает Цири и всю её боль. Если не выполнить серию условий и идти вразрез желаниям беловолосой ведьмачки, то и финал получится соответствующим. Цири погибнет, а Геральт останется совершенно один, убитый горем. И в конце концов тоже сгинет от лап монстров на богом забытых болотах. Но, благо, позитивных финалов у этой истории гораздо больше.

В первом случае Цири станет королевой Нильфгаарда, поскольку в ней течёт знатная кровь. И она будет достойным правителем, поскольку Геральт пусть и не сделал её полноценней охотницей на чудовищ, но показал ей, что такое ответственность и доброта в душе. Во втором случае Цири откажется от престола и станет верной последовательницей Белого Волка. Для Геральта это самый лучший финал — он воспитал себе достойную замену и передал ей все свои знания, чтобы наконец-то получить заслуженный отдых.

Видео опубликовано на YouTube-канале Come Out and Play.

Batman: Arkham Knight

Заключительная часть трилогии Arkham закончилась просто грандиозно. Бэтмену удалось изловить своего самого опасного противника — Джейсона Тодда, которого он сам же и воспитал. Фанаты комиксов знают, что молодого Робина похитил Джокер и зверски пытал, тем самым, настроив его против «отца». Однако Тодду удалось спастись, но рана была слишком глубокой — он поклялся отомстить Бэтмену за то, что тот не спас его, и перевоплотился в Рыцаря Аркхема. После эпичной битвы между героями спор был разрешен, однако финал будет дальше.



Пугало всё-таки изловит Бэтмена и покажет всему миру его личность. После этого Брюсу Уэйну уже не получится спокойно существовать, поэтому он решил взять последнюю ночь на завершение супергеройских дел. А затем — инсценировать свою смерть, взорвав фамильное поместье перед глазами сотен людей. Однако это ведь Бэтмен, которого так просто не убить. И финальная кат-сцена подчёркивает это. Преступникам всё равно не поздоровится.

Видео опубликовано на YouTube-канале Diaraks.

BioShock Infinite

Концовка BioShock Infinite в своё время потрясла каждого фаната отличных сюжетов и жёстких твистов. Не знаю, какому дьяволу продали душу авторы этой замечательной игры, но это явно не получится написать просто так.



История Букера Дэвитта поражает воображение. Престарелый детектив отправляется на вроде бы обычное задание, но оказывается втянут в витиеватую цепь событий, где каждая ниточка сворачивается в очень плотный клубок вокруг сознания геймера. А затем, во время эпичного финала, плотно сжимает его и разрывает на куски. В этот момент любой игрок испытает самый настоящий катарсис, подобного которому наверняка ещё никогда не ощущал.

Видео опубликовано на YouTube-канале QNikko.

Spec Ops: The Line

Финал шутера Spec Ops: The Line заканчивается мощным сюжетным поворотом, которого вряд ли кто-то вообще мог ожидать. Напружиненный вояка Конрад отправляется в объятый песками Дубай, чтобы воссоединиться со своим отрядом и помочь населению. Однако связь с ним пропадает, поэтому руководство высылает за ним отряд «Дельта» во главе с Мартином Уокером, ключевым протагонистом экшена. Ужасы военных действий со временем оказывают большое влияние на весь отряд, в том числе и на самого Уокера. Он жаждет найти того, кто устроил резню в некогда процветающем городе и сам начинает превращаться в чудовище, убивая людей без разбора.



А в самом конце выясняется, что никакого Конрада нет и никогда не было — это всего лишь больная фантазия главного героя, страдающего шизофренией. Представьте себе, какого это. Убить столько людей в поисках злодея, чтобы впоследствии выяснить, что главный злодей — это ты.

Видео опубликовано на YouTube-канале Deadwood.

Red Dead Redemption

Rockstar Games всегда славилась эпичными финалами своих игр и оригинальная Red Dead Redemption не стала исключением. По сюжету главный герой — бывший головорез Джон Марстон — оказывается вынужден работать на правительство и вершить правосудие над преступниками. Всё ради того, чтобы сохранить свою семью живой. Однако федералы оказываются теми ещё негодяями и не отстают от Марстона даже после выполнения всех условий договора. В финальной миссии к его дому прибывают агенты с одной целью — завершить начатое.



Однако Марстон оказывается не промах. Он хватает оружие и выигрывает для своей жены и сына ценное время, необходимое для побега. Сам ковбой, к сожалению, умирает.



Однако яблочко недалеко упало от яблони. Совершив скачок на несколько лет вперёд нам показывают Джека, сына Джона, который выслеживает убийцу своего отца и хладнокровно убивает в дуэли. Теперь он пошёл по стопам папы.

Видео опубликовано на YouTube-канале Game Fragments.

Shadow of the Colossus

Суть Shadow of the Colossus заключается в убийстве массивных чудовищ, которые разбросаны по живописному, но полуживому миру. Главный герой Вандер подписывается на это с целью вернуть жизнь своей возлюбленной, а его проводником выступает некий Дормин — существо, которое разговаривает с ним в величественном храме.



Однако в финале выясняется, что Дормин обманул Вандера и использовал его для убийства монстров. С каждой новой жертвой тело Вандера менялось, и он даже не заметил подвоха: Дормин заставил приносить ему жертвы, чтобы восстановить свою форму и обрушиться на мир с не самыми добрыми намерениями. Мальчик смог оживить свою любовь, но какой ценой? Ценою жизни всех остальных? Это заставляет о многом задуматься.

Видео опубликовано на YouTube-канале Kuplinov ► Play

The Last of Us

Согласитесь, в этой подборке просто не получится обойтись без шедевра Naughty Dog. История Джоэла и Элли достойна самых значимых наград, ведь она влюбляет в себя буквально с первых же кадров. Весь мир лежит в руинах из-за неизвестного вируса, умирают миллионы людей, но вот у человечества появляется надежда — маленькая девочка Элли, у которой есть иммунитет к заразе. Так уж получилось, что её нужно доставить в отдалённую точку США, а помогать ей в пути (не по своему желанию) будет Джоэл — мужчина, потерявший свою дочь во время беспорядков. И хотя в начале сюжета они хотят поубивать друг друга, со временем лёд между ними тает и они проникаются искренними взаимными чувствами. И вот, дойдя до цели, Джоэл осознает, что сам же привёл Элли на смерть — она просто не сможет пережить операцию. В ярости он убивает всех ученых и спасает Элли, которая успела стать ему как дочь во время опасного приключения.

Джоэл пошёл на поводу у собственных чувств и обрёк мир на гибель. Но плохо ли это? Ведь эта малышка стала для него центром вселенной. Как сказал Трой Бейкер (он озвучивал Джоэла): «Если судьба всего мира зависит от жизни маленькой девочки, то этот мир не заслуживает спасения».

Видео опубликовано на YouTube-канале Game Fragments.

The Last of Us Part II

Ну а вторая часть The Last of Us стала прекрасным завершением не только истории Элли и Джоэла, но и этого текста. Мы вряд ли узнаем, почему Naughty Dog решилась продолжать уже вроде бы законченный финал, но мы точно знаем, что у команды получилось шикарно развить историю. Теперь в центре внимания оказывается не только Элли, но ещё и девушка Эбби — дочь учёного, которого хладнокровно убил Джоэл.

Part II целиком состоит из серой морали и мастерски манипулирует эмоциями игрока, заставляя его сопереживать «злодейке» Эбби. А ведь она хочет ровно того же, что хочет Элли — отомстить своему обидчику и совершить месть. История оборачивается целым карнавалом беспросветного насилия, который завершается невероятной дуэлью девушек. И в какой-то момент они обе понимают, что занимаются бессмысленным кровопролитием.



История Part II учит нас быть добрее и уметь прощать, ведь насилие порождает только большее насилие. И единственный способ остановить это — начать с самого себя.

Видео опубликовано на YouTube-канале TheBrainDit.