Лок'Тар огар! Как изображают орков в видеоиграх

Орки наравне с эльфами и гномами входят в пантеон классических фэнтезийных рас, постоянно встречающихся в фильмах, книгах и видеоиграх. Долгие годы эти создания изображались исключительно в образе оголтелых и почти неконтролируемых воинов, крушащих всё на своём пути. Лишь относительно недавно представители расы стали рассматриваться как самостоятельный народ с хорошо прописанной историей и неоднозначной культурой. Но какой же именно путь проделали орки в видеоиграх?

World of Warcraft

Основные вехи в развитии

Если в эльфах и гномах чётко ощущается влияние скандинавской и германской мифологии, то вот орков как отдельную расу фактически с нуля создал Джон Толкин. Писатель нуждался в сверхъестественном племени, олицетворяющем собой зло, с представителями которого люди могли бы биться на равных. Подобный подход для литературы того времени оказался новинкой.

Книжная трилогия «Властелин колец» надолго утвердила стереотипный образ среднестатистических орков в виде многочисленных дикарей, неспособных созидать, упивающихся страданием других, обожающих убивать и разорять соседей. Несмотря на ненависть ко всем остальным народам, побеждать они могут исключительно из-за превосходства в численности.

Lord of the Rings

В результате получилось идеальное «убойное мясо»: насквозь пропитанных злом созданий главные герои уничтожают целыми толпами, не портя себе карму. Добрые персонажи утверждались за счёт побед над ними, а злодеи обретали бесконечное воинство, используемое в тёмных делишках. Игроку не нужно объяснять, зачем и почему необходимо убивать орков – настолько сильно в человеческую подкорку въелось равенство «орки = зло».

Подобный стереотип перекочевал и в видеоигры. Впервые его использовали разработчики Rogue, ещё не знавшие о том, что создают целый жанр rogue-like. В 1980 году орки дебютировали в качестве безликой массы противников, мешавших игрокам в поисках сокровищ, спрятанных где-то в пещерах. Из особенностей местного народа можно отметить лишь страсть к золоту, роднившую их с гоблинами.

Следующий толчок к развитию орочьей расы случился одновременно с распространением настолок DnD, Magic: The Gathering и варгеймов Warhammer, чьи авторы «позаимствовали» представителей воинственного народа из «Властелина колец». В стремлении придумать новый контент, а следовательно, новых способов заработать, игрокам впервые дали возможность сыграть за орков. Этот шаг разнообразил геймплей и подстегнул писателей лучше продумывать их историю и культуру. Окончательно закрепила тенденцию ролевая игра Might and Magic Book One: The Secret of the Inner Sanctum, где можно было играть за полуорков. Именно с этого момента орки превратились в полноценную игровую нацию.

Warcraft III: Reforged

Последней ступенью в эволюции образа орков стала серия WarCraft. В первых двух частях «ремесла войны» зелëнокожие создания выглядели почти полной копиркой из Warhammer. Единственными различиями являлись более высокий интеллект, хитрость и своеобразный пацифизм.

Третья часть представила расу с совершенно другой стороны. Оказалось, что под контролем демонов Пылающего Легиона находился весьма гостеприимный народ, полный милосердия и сострадания. Здешние орки превыше всего ценят свободу, честь и прямолинейность, за счёт чего смогли поладить с остальным населением Азерота. Культура и история народа обрели многогранность и трагичность, став больше походить на индейцев Северной Америки. Технологически не слишком развитые создания живут в гармонии с природой, понимая нужды окружающего мира. Орочье общество построено на равноправии, где женщины занимаются тем же, чем и мужчины.

Орки в разных вселенных

Вселенная Warhammer впервые подарила игрокам образ зелëнокожих вояк. Данная особенность объясняется смешением генов растений и животных. Даже размножаются орки спорами, из-за чего их невозможно уничтожить. Общество генетических гибридов строится на постоянном стремлении воевать, и неважно с кем: с врагами или себе подобными. Объединение против единого врага происходит по исключительным поводам. Кроме привычных воинов, в Warhammer 40,000 встречаются и более оригинальные вариации. Например, орки-ассасины, в одиночку вырезающие целые поселения, или бионические орки, утратившие в бою все конечности. Самыми мощными считаются чёрные орки, изначально созданные в качестве рабов. Сочетание горы мышц и извилин в мозгу превращает их в крайне опасных противников.

Warhammer 40,000: Dawn of War III

Несмотря на примитивность, технологически орки — весьма развитая раса, а их космические корабли из металлолома способны давать фору даже имперскому флоту. А ещё они искренне верят, что белый цвет увеличивает скорость, а красный – повышает урон.

Во вселенной The Elder Scrolls орки – это одна из древнейших рас Тамриэля. Во внешнем облике гуманоидов выделяются весьма характерные животные черты, из-за чего их именуют зверолюдьми. Правда, эта особенность не мешает оркам быть великолепными ремесленниками, отличными воинами и охотниками. Живут они племенами в укреплённых крепостях, возглавляемых вождём. Изгнанные из племени клеймятся позором, из-за чего у них остаётся только три варианта: смерть, банды разбойников или служба наёмником. Существует множество теорий происхождения народа. Самая известная версия говорит об общих предках с эльфами, а характерный внешний вид стал наказанием за поклонение духу Тринимаку.

TES V: Skyrim

В ранних частях орки встречались лишь в качестве обычных противников, агрессивно бросавшихся на игрока. И только с Morrowind они стали игровыми персонажами, а их история обрела объём и глубину. В TES V: Skyrim встречается персонаж Ураг гро-Шуб, занимающий должность библиотекаря Арканеума. Этот ворчливый и нелюдимый коллекционер редких текстов на удивление чистоплотен и крайне ответственно относится к рабочим функциям. Если игрок рискнёт украсть один из фолиантов, то Ураг может отправить по его душу наёмных убийц.

Орки «Готики» уважают грубую силу, отвагу и честь, отчего стремятся порабощать более слабые народы. Единственным способом подняться в местной иерархии является путь воина. Несмотря на воинственность, они уважают принципы и стараются не нарушать данного слова. Кроме мускул, орки наделены умом, а глупыми они кажутся от того, что длительное время жили вдали от цивилизации. Эти существа с лёгкостью овладевают другими языками, письменностью и даже магией.

Gothic 3

Часто орков изображают как жертв расизма и различных притеснений. В Arcanum народность появилась в результате магической трансформации людей. Их уши заострены, носы походят на свиные рыла, а кожа обрела синий, зелёный или фиолетовый оттенки. Они наделены невероятной регенерацией, быстротой, ловкостью, устойчивостью к болезням. Физическая сила и безграмотность превратили народ в идеальных рабочих для местных заводов. Более высокоразвитые обитатели относятся к ним с презрением.

В киберпанковской вселенной Shadowrun из-за вернувшейся в мир магии люди мутировали в орков. Получившиеся создания оказались физически сильными, но глупыми. Из-за внешнего уродства их постоянно притесняют. Для защиты от проявлений расизма существа создали Комиссию по правам орков.

Shadowrun: Hong Kong

Орки из дилогии Middle-earth: Shadow of Mordor и Shadow of War позаимствованы из литературного первоисточника. Но вся интересность кроется в работе системы Nemesis. Благодаря работе «Возмездия» безликие противники Средиземья превращаются в уникальных персонажей, благодаря действиям игрока обретая уникальные характеристики. Только геймер может посодействовать превращению обычного солдата в идеального командира или, наоборот, в жалкое ничто.

Разработчики корейской MMO ArchLord разбавили классический образ орков из фэнтэзи животными чертами: шипастые волосы, больше похожие на звериную шкуру, рога и прочее. В интервью авторы рассказывали, что хотели воплотить средневековые представления европейцев об азиатских противниках, которые старались принизить статус врагов и продемонстрировать собственное превосходство.

В орочьем обществе из «Аллоды» царит культ силы и разобщённости. Многочисленные племена и кланы настолько враждебны, что объединяются только для военных походов и так же быстро союзы распадаются обратно.

В серии Orcs Must Die! глупость и нелепость орков гиперболизирована, из-за чего противников не получается воспринимать серьёзно. Дополняется сатирический образ специфическим внешним видом: одутловатое тело, маленькие головы, нечленораздельные крики.

Orcs Must Die

В редких случаях студии используют орков в качестве главного героя. В ролевой игре Of Orcs and Men зелëнокожий народ становится жертвой экспансии империи людей. Геймплей строится вокруг использования двух разных игровых персонажей – могучего воина Аркейла и ловкого вора Стикса. Тайтл позволяет взглянуть на древний конфликт с другой стороны.

Of Orcs and Men

В некоторых проектах орков как таковых нет, хотя отдельные персонажи принадлежат именно этому архетипу. Наиболее ярким примером являются кроганы из Mass Effect. Массивное телосложение, воинственность, быстрые темпы роста численности, нелюбовь остальных – во всём этом отлично читаются орочьи черты.