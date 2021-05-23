Тест. Как хорошо ты знаком с играми 2000-х?

Первое десятилетие 21 века подарило нам множество интересных проектов, среди которых Prince of Persia, Serious Sam, Devil May Cry 3 и Call of Duty 2. Это всё было в далёких 2000-х, но глядя на этот список невольно удивляешься, как столько лет могли пролететь в один миг. Ещё вчера ты покупал все эти игры в ближайшем магазине, тщательно осматривал диск перед покупкой, взвешивал все за и против. Да чего уж там, коробку иногда можно было и понюхать, а у некоторых был «особый» аромат. Сейчас же у нас есть Steam, всё стало куда проще, но те самые чувства и трепет уже не вернуть. Давайте чуть-чуть понастольгируем по тем замечательным временам и вспомним игры позапрошлого десятилетия, которые навсегда останутся не только в нашей памяти, но и в сердце.
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